«Всеукраинскую школу онлайн» посмотрели 12,5 млн украинцев на ТВ

В связи с общенациональным карантином из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 украинские школьники вынуждены учиться дистанционно. За три недели "Всеукраинскую школу онлайн" на телевидении посмотрели более 12,5 миллиона украинцев. Еще около 7,1 миллиона раз видео "Всеукраинской школы онлайн" посмотрели на видеоплатформе YouTube — на канале Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины на официальном сайте.

За все время существования "Всеукраинская школа онлайн" провела 545 уроков, а самым популярным предметов среди школьников стал английский язык. Не исключено, что просмотры видео по этому предмету принадлежат не только школьникам, но и взрослым, которые решили выучить английский язык на карантине.

Первый урок для пятого класса на официальном YouTube-канале Министерства образования и науки Украины посмотрели более 9,5 тысячи раз.

Как сообщал портал "Комментарии", загрязнение воздуха в Индии достигло 20-летнего минимума благодаря карантину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!