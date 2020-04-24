Загрязнение воздуха в Индии достигло 20-летнего минимума

Благодаря общенациональному карантину из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Индии воздух стал намного чище и достиг 20-летнего минимума. Северная часть в Индии, в особенности столица Нью-Дели, в течение многих лет боролась с загрязнением воздуха. Об этом сообщили в издании CNN.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) контролировало уровень загрязнения воздуха в северной части Индии в 2016-2020 годах. На основе полученных данных ученые заявили, что ожидали изменений в составе атмосфера в период карантина, но никогда не видели таких низких показателей в этом регионе в это время года.

Исследование показало, что уровень загрязнения воздуха в Индии оказался значительно ниже показателей предыдущих годов в это время года. Также ученые признали показатели самыми низкими за последние 20 лет наблюдений.

Воздух в период карантина стал чище не только в Индии, но и в других участках планеты в частности, и во всем мире в целом.

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