Загрязнение воздуха в Индии достигло 20-летнего минимума

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Благодаря общенациональному карантину из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19
в Индии воздух стал намного чище и достиг 20-летнего минимума. Северная часть в
Индии, в особенности столица Нью-Дели, в течение многих лет боролась с
загрязнением воздуха. Об этом сообщили в издании CNN.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA)
контролировало уровень загрязнения воздуха в северной части Индии в 2016-2020
годах. На основе полученных данных ученые заявили, что ожидали изменений в
составе атмосфера в период карантина, но никогда не видели таких низких
показателей в этом регионе в это время года.
Исследование показало, что уровень загрязнения воздуха в
Индии оказался значительно ниже показателей предыдущих годов в это время года.
Также ученые признали показатели самыми низкими за последние 20 лет наблюдений.
Воздух в период карантина стал чище не только в Индии, но и
в других участках планеты в частности, и во всем мире в целом.
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