Rolling Stones выпустили песню впервые с 2012 года

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Известная на весь мир британская рок-группа Rolling Stones выпустила
новую песню с названием "Living in a Ghost Town"
(с английского — "Жизнь в призрачном городе") впервые с 2012 года. Клип под
новую песню опубликовали на видеоплатформе YouTube
Новая песня, как и большинство современных культурных
релизов в 2020 году, посвящена распространению пандемии коронавируса Covid-19. В клипе на песню "Living in a Ghost Town" показали опустевшие
улицы столицы Великобритании, а также безлюдное метро и популярные
достопримечательности Лондона.
Примечательно, что песня была написана еще около года, но
перед выпуском текст изменили для следования современным тенденциям, связанным
с пандемией коронавируса Covid-19
в мире.
Песню написали Кит Ричардс и вокалист Rolling Stones Мик Джаггер. Группа Rolling Stones основана в 1962 году и долгие годы соперничала по популярности с другой известной британской группой The Beatles.
Как сообщал портал "Комментарии", в социальной сети Instagram планируют
добавить новую функцию — пометку "Remembering" для умерших пользователей.
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