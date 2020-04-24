Rolling Stones выпустили песню впервые с 2012 года

Известная на весь мир британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню с названием "Living in a Ghost Town" (с английского — "Жизнь в призрачном городе") впервые с 2012 года. Клип под новую песню опубликовали на видеоплатформе YouTube

Новая песня, как и большинство современных культурных релизов в 2020 году, посвящена распространению пандемии коронавируса Covid-19. В клипе на песню "Living in a Ghost Town" показали опустевшие улицы столицы Великобритании, а также безлюдное метро и популярные достопримечательности Лондона.

Примечательно, что песня была написана еще около года, но перед выпуском текст изменили для следования современным тенденциям, связанным с пандемией коронавируса Covid-19 в мире.

Песню написали Кит Ричардс и вокалист Rolling Stones Мик Джаггер. Группа Rolling Stones основана в 1962 году и долгие годы соперничала по популярности с другой известной британской группой The Beatles.





Как сообщал портал "Комментарии", в социальной сети Instagram планируют добавить новую функцию — пометку "Remembering" для умерших пользователей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!