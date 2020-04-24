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Rolling Stones выпустили песню впервые с 2012 года

Новый клип Rolling Stones посвящен пандемии

сегодня, 18:51
Автор:

• Антон Корнилов

Rolling Stones выпустили песню впервые с 2012 года

Известная на весь мир британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню с названием "Living in a Ghost Town" (с английского — "Жизнь в призрачном городе") впервые с 2012 года. Клип под новую песню опубликовали на видеоплатформе YouTube

Новая песня, как и большинство современных культурных релизов в 2020 году, посвящена распространению пандемии коронавируса Covid-19. В клипе на песню "Living in a Ghost Town" показали опустевшие улицы столицы Великобритании, а также безлюдное метро и популярные достопримечательности Лондона.

Примечательно, что песня была написана еще около года, но перед выпуском текст изменили для следования современным тенденциям, связанным с пандемией коронавируса Covid-19 в мире.

Песню написали Кит Ричардс и вокалист Rolling Stones Мик Джаггер. Группа Rolling Stones основана в 1962 году и долгие годы соперничала по популярности с другой известной британской группой The Beatles.


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Источник: https://youtu.be/LNNPNweSbp8
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