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Instagram планирует добавить надпись Remembering на страницы умерших пользователей

В Instagram работают над новым обновлением

сегодня, 17:53
Автор:

• Антон Корнилов

Instagram планирует добавить надпись Remembering на страницы умерших пользователей В социальной сети Instagram рассказали о работе над новым обновлением и тестировании новой функции, которая позволит обозначить профиль умершего человека специальной надписью "Remembering". Об этом сообщили BuzFeed News со ссылкой на слова рекламного директора компании Instagram Лизы Креншоу.

По ее словам, в компании уже в течение некоторого времени работают над этим обновлением, но процесс ускорился благодаря распространению пандемии коронавируса Covid-19. В Instagram считают, что смогут таким способом поддержать общество в трудный период.

Новая функция сохранит аккаунт пользователя, но позволит отметить его аккаунт специальной надписью "Remembering" под именем пользователя. Таким образом знакомые смогут вспоминать о человеке при посещении его страницы, а незнакомцы будут узнать о его смерти.

В службе поддержки Instagram уточнили, что в аккаунте умершего человека нельзя будет зайти.

Как сообщал портал "Комментарии", Telegram сообщил о росте ежемесячной аудитории до 400 миллионов и анонсировал групповые видеозвонки в 2020 году.


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Источник: https://www.buzzfeednews.com/article/katienotopoulos/instagram-new-memorialization-feature-coronavirus
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