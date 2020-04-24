Instagram планирует добавить надпись Remembering на страницы умерших пользователей

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По ее словам, в компании уже в течение некоторого времени
работают над этим обновлением, но процесс ускорился благодаря распространению
пандемии коронавируса Covid-19.
В Instagram считают, что смогут таким способом поддержать общество в
трудный период.
Новая функция сохранит аккаунт пользователя, но позволит
отметить его аккаунт специальной надписью "Remembering" под именем пользователя. Таким образом знакомые
смогут вспоминать о человеке при посещении его страницы, а незнакомцы будут
узнать о его смерти.
В службе поддержки Instagram уточнили, что в аккаунте
умершего человека нельзя будет зайти.
Как сообщал портал "Комментарии", Telegram сообщил о росте
ежемесячной аудитории до 400 миллионов и анонсировал групповые видеозвонки в
2020 году.
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