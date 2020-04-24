Telegram сообщил о росте ежемесячной аудитории до 400 миллионов и анонсировал групповые видеозвонки в 2020 году

Популярный мессенджер Telegram рассказал о росте аудитории до 400 миллионов зарегистрированных пользователей — еще в 2019 году аудитория мессенджера была на 100 миллионов меньше — 300 миллионов пользователей. Об этом компания сообщила в своем блоге на официальном сайте.

В компании подчеркнули, что аудитория увеличилась благодаря массовому переходу людей на удаленную работу и учебу из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Также карантин помог Telegram стать самым загружаемым приложение среди социальных сетей в более чем 20 странах по всему миру.

Также в Telegram анонсировали запуск групповых видеозвонков в 2020 году, которые должны помочь новой аудитории еще больше пользоваться мессенджером для работы и учебы. При этом точные сроки выхода новой функции не уточнили.

В компании хотят предложить возможность групповых видеозвонков, которые были бы одновременно удобными и безопасными.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 лет назад — 23 апреля 2005 года — на видеоплатформу YouTube загрузили самый первый в истории видеоролик.

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