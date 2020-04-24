Telegram сообщил о росте ежемесячной аудитории до 400 миллионов и анонсировал групповые видеозвонки в 2020 году

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7520.58
ETH/USD
188.25
LTC/USD
44.18
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.36
Популярный мессенджер Telegram рассказал о росте аудитории до
400 миллионов зарегистрированных пользователей — еще в 2019 году аудитория
мессенджера была на 100 миллионов меньше — 300 миллионов пользователей. Об этом
компания сообщила в своем блоге на официальном сайте.
В компании подчеркнули, что аудитория увеличилась благодаря
массовому переходу людей на удаленную работу и учебу из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19.
Также карантин помог Telegram стать самым загружаемым приложение среди социальных сетей в
более чем 20 странах по всему миру.
Также в Telegram анонсировали запуск групповых видеозвонков в 2020 году,
которые должны помочь новой аудитории еще больше пользоваться мессенджером для
работы и учебы. При этом точные сроки выхода новой функции не уточнили.
В компании хотят предложить возможность групповых
видеозвонков, которые были бы одновременно удобными и безопасными.
Как сообщал портал "Комментарии", 15 лет назад — 23 апреля 2005 года — на видеоплатформу YouTube загрузили самый первый в истории видеоролик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости