15 лет назад в этот же день загрузили первое видео на YouTube

Ровно 15 лет назад в этот же день, а именно 23 апреля 2005 года, было загружено самое первое в истории видео на видеоплатформу YouTube, которая сегодня считается самой популярной среди конкурентов по всему миру. Об этом сообщили в издании CNN.

Один из основателей YouTube Джавед Карим опубликовал 18-секундное видео с названием "Я в зоопарке" в тот исторический день, 23 апреля 2005 года. За прошедшие с того момента 15 лет легендарное первое видео собрало более 90 миллионов просмотров и до сих пор является единственным роликом на канале.

На видео Джавед Карим просто стоит перед слонами в зоопарке и описывает их "крутость". В отличие от современных блогеров и других авторов каналов, автор самого первого видео на YouTube не призывает ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на его канал. Он просто восторгается слонами!

В это трудно поверить, но за 15 лет с исторического момента на YouTube зарегистрировались более 2 миллиардов пользователей со всего мира, которые сегодня ежедневно просматривают около 1 миллиарда часов контента.





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