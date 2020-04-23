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Motorola представила мощный флагман дешевле конкурентов

Новый смартфон Motorola получил 6,7-дюймовый экран

сегодня, 23:09
Автор:

• Антон Корнилов

Motorola представила мощный флагман дешевле конкурентов

Технологическая компания Motorola представила новый смартфон под названием Edge Plus, который планирует занять верхушку рынка, но при этом стоит в среднем на треть дешевле конкурентов. Об этом сообщили в издании CNET.

Смартфон получил тройную основную камеру с основным модулем на 108 мегапикселей, который записывает видео в разрешении 6К. Он в три раза крупнее 12-мегапиксельных вариантов в других смартфонах и улавливает больше света.

Среди прочего камера получила модуль телефото на 8 мегапикселей с оптической стабилизацией и трехкратным зумом. Третья линза — сверхширокоугольная на 16 мегапикселей с поддержкой макро-съемки. А еще сенсор глубины и фронтальная камера на 25 мегапикселей.

Edge Plus оснащен процессором Snapdragon 865 — как в флагманах Samsung Galaxy S20 — и аккумулятором объемом в 5000 мАч. Среди других сходств флагманов Motorola и Samsung — 6,7-дюймовый экран.

Новинка с поддержкой 5G будет продаваться за 1000 долларов, что на 400 долларов дешевле похожего предложения от Samsung.

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Источник: https://www.cnet.com/reviews/motorola-edge-plus-preview/
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