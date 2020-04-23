Motorola представила мощный флагман дешевле конкурентов

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Технологическая компания Motorola представила новый смартфон под
названием Edge Plus,
который планирует занять верхушку рынка, но при этом стоит в среднем на треть
дешевле конкурентов. Об этом сообщили в издании CNET.
Смартфон получил тройную основную камеру с основным модулем
на 108 мегапикселей, который записывает видео в разрешении 6К. Он в три раза
крупнее 12-мегапиксельных вариантов в других смартфонах и улавливает больше
света.
Среди прочего камера получила модуль телефото на 8
мегапикселей с оптической стабилизацией и трехкратным зумом. Третья линза —
сверхширокоугольная на 16 мегапикселей с поддержкой макро-съемки. А еще сенсор
глубины и фронтальная камера на 25 мегапикселей.
Edge Plus оснащен процессором Snapdragon 865 — как в флагманах Samsung Galaxy S20 — и аккумулятором объемом
в 5000 мАч. Среди других сходств флагманов Motorola и Samsung —
6,7-дюймовый экран.
Новинка с поддержкой 5G будет продаваться за 1000 долларов, что
на 400 долларов дешевле похожего предложения от Samsung.
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