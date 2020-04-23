Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.04.2020

BTC/USD

7462.01

ETH/USD

187.46

LTC/USD

43.08

НБУ 23.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа В Испании не было «нулевого пациента» коронавируса
НОВОСТИ Все новости

В Испании не было «нулевого пациента» коронавируса

Первая группа людей в Испании заразилась коронавирусом в других странах

сегодня, 22:15
Автор:

• Антон Корнилов

В Испании не было «нулевого пациента» коронавируса

Ученые в Институте здоровья Карлоса III в Мадриде провели исследование, которое доказало отсутствие так называемого "нулевого пациента" коронавируса Covid-19 в Испании. Об этом сообщили в издании El Pais.

Предположительно, первая группа людей в Испании заболела коронавирусом в других и странах еще в феврале 2020 года и приехала в родную страну вместе с новым респираторным заболеванием.

На основе 28 вирусных геномов, которые нашли и проанализировали испанские ученые, можно выделить 15 возможных путей распространения коронавируса в стране. Некоторые из них взяты из образцов 26-27 февраля в Валенсии, куда 2,5 тысячи футбольных фанатов отправились для просмотра одного из матчей Лиги Чемпионов между Аталантой и Валенсией.

Последующие генетические анализы показали, что коронавируса из этого семейства уже были в Испании еще раньше — примерно с 14 февраля. На основе полученных в ходе исследования данных один из вирусологов утверждает, что в Испании не было так называемого "нулевого пациента".

Как сообщал портал "Комментарии", SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников для создания глобального интернета.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elpais.com/ciencia/2020-04-22/el-analisis-genetico-sugiere-que-el-coronavirus-ya-circulaba-por-espana-a-mediados-de-febrero.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...