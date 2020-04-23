В Испании не было «нулевого пациента» коронавируса

Ученые в Институте здоровья Карлоса III в Мадриде провели исследование, которое доказало отсутствие так называемого "нулевого пациента" коронавируса Covid-19 в Испании. Об этом сообщили в издании El Pais.

Предположительно, первая группа людей в Испании заболела коронавирусом в других и странах еще в феврале 2020 года и приехала в родную страну вместе с новым респираторным заболеванием.

На основе 28 вирусных геномов, которые нашли и проанализировали испанские ученые, можно выделить 15 возможных путей распространения коронавируса в стране. Некоторые из них взяты из образцов 26-27 февраля в Валенсии, куда 2,5 тысячи футбольных фанатов отправились для просмотра одного из матчей Лиги Чемпионов между Аталантой и Валенсией.

Последующие генетические анализы показали, что коронавируса из этого семейства уже были в Испании еще раньше — примерно с 14 февраля. На основе полученных в ходе исследования данных один из вирусологов утверждает, что в Испании не было так называемого "нулевого пациента".

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