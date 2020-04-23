В Испании не было «нулевого пациента» коронавируса

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Ученые в Институте здоровья Карлоса III в Мадриде
провели исследование, которое доказало отсутствие так называемого "нулевого
пациента" коронавируса Covid-19
в Испании. Об этом сообщили в издании El Pais.
Предположительно, первая группа людей в Испании заболела
коронавирусом в других и странах еще в феврале 2020 года и приехала в родную
страну вместе с новым респираторным заболеванием.
На основе 28 вирусных геномов, которые нашли и
проанализировали испанские ученые, можно выделить 15 возможных путей
распространения коронавируса в стране. Некоторые из них взяты из образцов 26-27
февраля в Валенсии, куда 2,5 тысячи футбольных фанатов отправились для
просмотра одного из матчей Лиги Чемпионов между Аталантой и Валенсией.
Последующие генетические анализы показали, что коронавируса
из этого семейства уже были в Испании еще раньше — примерно с 14 февраля. На
основе полученных в ходе исследования данных один из вирусологов утверждает,
что в Испании не было так называемого "нулевого пациента".
Как сообщал портал "Комментарии", SpaceX запустила на орбиту
еще 60 спутников для создания глобального интернета.
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