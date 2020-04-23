SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников для создания глобального интернета

Американская компания SpaceX, которой руководит известный предприниматель Илон Маск, запустила на орбиту дополнительные 60 спутников с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для создания глобального интернет-покрытия по всему миру системы Starlink. Очередной запуск спутников транслировали онлайн на официальном сайте SpaceX и в социальной сети Twitter.

С мая 2019 года это уже седьмой запуск спутников SpaceX для создания глобального интернета. На текущий момент на орбите находятся 420 спутников из 12 тысяч запланированных.

Каждый спутник сможет покрыть площадь более 2 тысяч квадратных метров, а скорость передачи данных будет достигать 1 Гб/сек. Генеральный директор SpaceX Илон Маск планирует заработать более 30 миллиардов долларов на этом проекте уже к 2025 году.

Ранее в компании сообщали, что глобальный интернет сможет начать работу, когда на орбите окажется как минимум 400 спутников. Сейчас условие уже выполнено, но информации о запуске пока нет.

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