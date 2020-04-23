Коронавирус обнаружили у тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка

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Четыре тигра и три африканских льва заболели коронавирусом Covid-19 в зоопарке Бронкса в
Нью-Йорке, США. Ранее респираторную болезнь обнаружили у тигра Нади в том же
зоопарке. Об этом сообщили в издании NBC New York со ссылкой на заявление Общества
охраны дикой природы.
Всех животных в этом зоопарке решили протестировать на
коронавирус после заражения малайского тигра Нади — болезнь у нее проявилась в
виде сухого кашля и потери аппетита еще в конце марта.
Большинство животных оказались здоровы, но у нескольких
тигров и африканских львов подтвердили коронавирус Covid-19. В зоопарке рассказали, что
большие кошки уже выздоровели, показали здоровый аппетит и чувствуют себя
хорошо.
Представители зоопарка считают, что животные заразились от
одного из сотрудников, у которого могло не быть симптомов коронавируса и который
пока не идентифицирован. За пределами США известны случаи заражения
коронавирусом среди домашних кошек и собак.
Как сообщал портал "Комментарии", "Ведомости станут еще одним управляемым медиа": российские журналисты обвинили и. о. главреда в
изменении политики издания.
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