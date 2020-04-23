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Коронавирус обнаружили у тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка

В зоопарке предполагают, что животные заразились от одного из сотрудников

сегодня, 20:05
Автор:

• Антон Корнилов

Коронавирус обнаружили у тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка

Четыре тигра и три африканских льва заболели коронавирусом Covid-19 в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке, США. Ранее респираторную болезнь обнаружили у тигра Нади в том же зоопарке. Об этом сообщили в издании NBC New York со ссылкой на заявление Общества охраны дикой природы.

Всех животных в этом зоопарке решили протестировать на коронавирус после заражения малайского тигра Нади — болезнь у нее проявилась в виде сухого кашля и потери аппетита еще в конце марта.

Большинство животных оказались здоровы, но у нескольких тигров и африканских львов подтвердили коронавирус Covid-19. В зоопарке рассказали, что большие кошки уже выздоровели, показали здоровый аппетит и чувствуют себя хорошо.

Представители зоопарка считают, что животные заразились от одного из сотрудников, у которого могло не быть симптомов коронавируса и который пока не идентифицирован. За пределами США известны случаи заражения коронавирусом среди домашних кошек и собак.

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Источник: https://www.nbcnewyork.com/news/local/7-more-big-cats-test-positive-for-coronavirus-at-the-bronx-zoo/2360889/?fbclid=IwAR03qyM9R1d2TcBk85J8gYaCA3BDh-EgxbFtn9b3prpGIplMe7PbArGOOYg
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