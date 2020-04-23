«Ведомости станут еще одним управляемым медиа»: российские журналисты обвинили и. о. главреда в изменении политики издания

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Редакция российской газеты "Ведомости" опубликовала статью
на сайте, в которой рассказала о "подрыве доверия к изданию" и вмешательстве в
работу журналистов со стороны нового исполняющего обязанности главного
редактора Андрея Шмарова. Соответствующая статья опубликована на сайте "Ведомостей".
Среди нарушений главного редактора названы переписывание
заголовков, распоряжение о снятии колонки о главе "Роснефти" Игоре Сечине,
запрет на публикацию результатов опроса и какого-либо упоминания "Левада-центра".
Журналисты подчеркнули, что в издании никогда не было
запретов на публикацию общественно важной информации, а такие изменения
редакционной политики нарушает интересы читателей.
По словам редакции газеты, "Ведомости" могут стать еще одним
управляемым и зависимым медиа, целью работы которого станет реализация
интересов официальных и негласных владельцев. Также добавили о грубом нарушении
журналистских стандартов и кодексов.
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