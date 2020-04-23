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«Ведомости станут еще одним управляемым медиа»: российские журналисты обвинили и. о. главреда в изменении политики издания

В России пытаются ограничить свободу слова в очередном издании

сегодня, 19:04
Автор:

• Антон Корнилов

«Ведомости станут еще одним управляемым медиа»: российские журналисты обвинили и. о. главреда в изменении политики издания

Редакция российской газеты "Ведомости" опубликовала статью на сайте, в которой рассказала о "подрыве доверия к изданию" и вмешательстве в работу журналистов со стороны нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Соответствующая статья опубликована на сайте "Ведомостей".

Среди нарушений главного редактора названы переписывание заголовков, распоряжение о снятии колонки о главе "Роснефти" Игоре Сечине, запрет на публикацию результатов опроса и какого-либо упоминания "Левада-центра".

Журналисты подчеркнули, что в издании никогда не было запретов на публикацию общественно важной информации, а такие изменения редакционной политики нарушает интересы читателей.

По словам редакции газеты, "Ведомости" могут стать еще одним управляемым и зависимым медиа, целью работы которого станет реализация интересов официальных и негласных владельцев. Также добавили о грубом нарушении журналистских стандартов и кодексов.

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Источник: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/04/23/827133-novie-vedomosti
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