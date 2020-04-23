Арендодатели Airbnb жалуются на отсутствие выплат из-за пандемии

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Всемирно известный сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb пообещал
выделить 250 миллионов долларов на поддержку арендодателей в условиях кризиса
из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Но арендодатели пожаловались на отсутствие обещанных
выплат. Об этом сообщили в издании CNBC со ссылкой на сообщения
пользователей.
Некоторые собственники получили 25% от суммы, которую могли
бы получить ранее при отмене бронирования. Такую политику в условиях кризиса
они назвали неадекватной, потому десятки и сотни полученных долларов не могут
возместить тысячи долларов убытков.
Компания Airbnb
обычно предусматривает полную или частичную предоплату при бронировании в
размере около 15-20% от суммы проживания. Собственники жилья могут сами
устанавливать правила бронирования, отмены и размер страховочной суммы для
получения гарантий заселения.
В компании заявили, что только начали выплачивать компенсации
арендодателям и пообещали вернуть только часть от суммы бронирования.
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