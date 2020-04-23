Арендодатели Airbnb жалуются на отсутствие выплат из-за пандемии

Всемирно известный сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb пообещал выделить 250 миллионов долларов на поддержку арендодателей в условиях кризиса из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Но арендодатели пожаловались на отсутствие обещанных выплат. Об этом сообщили в издании CNBC со ссылкой на сообщения пользователей.

Некоторые собственники получили 25% от суммы, которую могли бы получить ранее при отмене бронирования. Такую политику в условиях кризиса они назвали неадекватной, потому десятки и сотни полученных долларов не могут возместить тысячи долларов убытков.

Компания Airbnb обычно предусматривает полную или частичную предоплату при бронировании в размере около 15-20% от суммы проживания. Собственники жилья могут сами устанавливать правила бронирования, отмены и размер страховочной суммы для получения гарантий заселения.

В компании заявили, что только начали выплачивать компенсации арендодателям и пообещали вернуть только часть от суммы бронирования.

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