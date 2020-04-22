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Президент Мексики попросил наркокартели соблюдать законы вместо помощи нуждающимся

В прошлом году в Мексике зарегистрировали почти 35 тысяч убийств

22 апреля 2020, 23:19
Автор:

• Антон Корнилов

Президент Мексики попросил наркокартели соблюдать законы вместо помощи нуждающимся

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с критикой наркокартелей, которые в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 начали раздавать еду населению вместо прекращения преступлений. Об этом сообщили в издании Clarin.

Политик считает, что банды должны прекратить насилие и начать соблюдать законы страны, в которой живут. А о нуждающихся позаботится государство, которое не будет отвлекаться на наркокартели.

"Я видел, как вы раздаете посылки. Это не помогает. Поможет, если вы прекратите заниматься преступностью", — подчеркнул президент Мексики.

В 2019 году в Мексике зарегистрировали почти 35 тысяч убийств, поэтому президент Андрес Мануэль решил увеличить социальные расходы для устранения преступности на корню.

В стране ввели чрезвычайную ситуацию с 31 марта из-за распространения пандемии коронавируса. На момент публикации в Мексике заболели 9,5 тысячи человек, из которых 857 человек умерли от коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", Анатолия Шария сняли с розыска в МВД еще 13 апреля 2020 года.


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Источник: https://www.clarin.com/internacional/mexico/coronavirus-mexico-amlo-critico-narcotrafico-repartir-provisiones-disputar-territorio-medio-pandemia_0_on4WQz_kC.html
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