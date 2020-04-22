Президент Мексики попросил наркокартели соблюдать законы вместо помощи нуждающимся

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с критикой наркокартелей, которые в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 начали раздавать еду населению вместо прекращения преступлений. Об этом сообщили в издании Clarin.

Политик считает, что банды должны прекратить насилие и начать соблюдать законы страны, в которой живут. А о нуждающихся позаботится государство, которое не будет отвлекаться на наркокартели.

"Я видел, как вы раздаете посылки. Это не помогает. Поможет, если вы прекратите заниматься преступностью", — подчеркнул президент Мексики.

В 2019 году в Мексике зарегистрировали почти 35 тысяч убийств, поэтому президент Андрес Мануэль решил увеличить социальные расходы для устранения преступности на корню.

В стране ввели чрезвычайную ситуацию с 31 марта из-за распространения пандемии коронавируса. На момент публикации в Мексике заболели 9,5 тысячи человек, из которых 857 человек умерли от коронавируса.

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