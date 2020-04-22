Президент Мексики попросил наркокартели соблюдать законы вместо помощи нуждающимся

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с
критикой наркокартелей, которые в условиях распространения пандемии
коронавируса Covid-19
начали раздавать еду населению вместо прекращения преступлений. Об этом
сообщили в издании Clarin.
Политик считает, что банды должны прекратить насилие и
начать соблюдать законы страны, в которой живут. А о нуждающихся позаботится
государство, которое не будет отвлекаться на наркокартели.
"Я видел, как вы раздаете посылки. Это не помогает. Поможет,
если вы прекратите заниматься преступностью", — подчеркнул президент Мексики.
В 2019 году в Мексике зарегистрировали почти 35 тысяч
убийств, поэтому президент Андрес Мануэль решил увеличить социальные расходы
для устранения преступности на корню.
В стране ввели чрезвычайную ситуацию с 31 марта из-за
распространения пандемии коронавируса. На момент публикации в Мексике заболели
9,5 тысячи человек, из которых 857 человек умерли от коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии", Анатолия Шария сняли с розыска в МВД еще 13 апреля 2020 года.
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