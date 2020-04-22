Шария сняли с розыска в МВД еще 13 апреля

Популярного украинского блогера, журналиста и кандидата в президенты Украины Анатолия Шария сняли с розыска в Министерстве внутренних дел Украины более недели назад — еще 13 апреля 2020 года. Об этом рассказал другой украинский блогер и активист Сергей Стерненко на своей официальной странице в Facebook.

Информацию подтверждает скриншот из базы данных OpenDataUA.

Анатолий Шарий находился в розыске Соломенского управления полиции еще с 7 февраля 2012 года по обвинению по части второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

По версии следствия прокуратуры Киева, 12 июля 2011 года Анатолий Шарий организовал инсценировку покушения на собственное убийство и сделал заведомо ложное сообщение в полицию.

Сегодня Шарий проживает заграницей и выпускает видеоролики на политическую и общественную темы. На момент публикации на его канале 2,33 миллиона подписчиков.

Как сообщал портал "Комментарии", Киев подал заявку на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International в 2021 году по дисциплине Dota 2.

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