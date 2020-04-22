Шария сняли с розыска в МВД еще 13 апреля

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Популярного украинского блогера, журналиста и кандидата в
президенты Украины Анатолия Шария сняли с розыска в Министерстве внутренних дел
Украины более недели назад — еще 13 апреля 2020 года. Об этом рассказал другой
украинский блогер и активист Сергей Стерненко на своей официальной странице в Facebook.
Информацию подтверждает скриншот из базы данных OpenDataUA.
Анатолий Шарий находился в розыске Соломенского управления
полиции еще с 7 февраля 2012 года по обвинению по части второй статьи 383
Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о совершении
преступления.
По версии следствия прокуратуры Киева, 12 июля 2011 года
Анатолий Шарий организовал инсценировку покушения на собственное убийство и
сделал заведомо ложное сообщение в полицию.
Сегодня Шарий проживает заграницей и выпускает видеоролики
на политическую и общественную темы. На момент публикации на его канале 2,33
миллиона подписчиков.
Как сообщал портал "Комментарии", Киев подал заявку на
проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International в 2021 году по дисциплине Dota 2.
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