Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2

Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International 2021 по дисциплине Dota 2 в Украине. Об этом рассказал известный украинский киберспортивный комментатор v1lat на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, на прошлой неделе закончился срок подачи заявок на проведение турнира The International 2 по игре Dota 2. Киев подал заявку, но из-за коронавируса пока неизвестно, когда именно будут известны результаты отбора.

В 2020 году турнир пройдет в Стокгольме, но подробностей об изменениях в его проведении из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 пока не сообщали.

Победителями первого в истории The International в 2011 году стали участники украинской команды Na’Vi. Последние два турнира выиграла европейская команда OG. В прошлом году призовой фонд The International достиг 32 миллионов долларов, а победители забрали 15,6 миллиона долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля.

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