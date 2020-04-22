Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2

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Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего
киберспортивного турнира The International
2021 по дисциплине Dota 2 в Украине. Об этом рассказал известный украинский
киберспортивный комментатор v1lat на
своей официальной странице в Facebook.
По его словам, на прошлой неделе закончился срок подачи
заявок на проведение турнира The International
2 по игре Dota 2. Киев
подал заявку, но из-за коронавируса пока неизвестно, когда именно будут
известны результаты отбора.
В 2020 году турнир пройдет в Стокгольме, но подробностей об
изменениях в его проведении из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 пока не сообщали.
Победителями первого в истории The International в 2011 году стали участники украинской команды Na’Vi. Последние два турнира выиграла
европейская команда OG.
В прошлом году призовой фонд The International достиг 32 миллионов долларов, а победители забрали 15,6
миллиона долларов.
Как сообщал портал "Комментарии", внеочередное заседание
Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля.
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