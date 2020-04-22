Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.04.2020

BTC/USD

7117.74

ETH/USD

182.51

LTC/USD

41.96

НБУ 22.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2
НОВОСТИ Все новости

Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2

В прошлом году призовой фонд турнира составил 32 млн долларов

сегодня, 21:30
Автор:

• Антон Корнилов

Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2

Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International 2021 по дисциплине Dota 2 в Украине. Об этом рассказал известный украинский киберспортивный комментатор v1lat на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, на прошлой неделе закончился срок подачи заявок на проведение турнира The International 2 по игре Dota 2. Киев подал заявку, но из-за коронавируса пока неизвестно, когда именно будут известны результаты отбора.

В 2020 году турнир пройдет в Стокгольме, но подробностей об изменениях в его проведении из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 пока не сообщали.

Победителями первого в истории The International в 2011 году стали участники украинской команды NaVi. Последние два турнира выиграла европейская команда OG. В прошлом году призовой фонд The International достиг 32 миллионов долларов, а победители забрали 15,6 миллиона долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/v1lat/posts/10222257497328669
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...