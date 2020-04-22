Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал
распоряжение о внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу, 24 апреля, в
13:00. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады на официальном сайте.
На заседании будут рассматривать отмену закона "О внесении
изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия
злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" от
16 апреля 2020 года и отмену результатов голосования о принятии во втором
чтении закона "О местном самоуправлении в Украине" от 16 апреля 2020 года.
Также рассмотрят внесение изменений в некоторые законы
Украины о ядерной энергии, административных правонарушениях, Фонде частичного
гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, внутреннем водном транспорте.
В планах рассмотрение изменений в некоторые законы по
кризису неплатежей на рынке электроэнергии, ответственности за формирование
системы ценообразования в строительства автомобильных дорог общего пользования
и о создании временной следственной комиссии по расследованию коррупции
чиновников.
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