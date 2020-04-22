Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу, 24 апреля, в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады на официальном сайте.

На заседании будут рассматривать отмену закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" от 16 апреля 2020 года и отмену результатов голосования о принятии во втором чтении закона "О местном самоуправлении в Украине" от 16 апреля 2020 года.

Также рассмотрят внесение изменений в некоторые законы Украины о ядерной энергии, административных правонарушениях, Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, внутреннем водном транспорте.

В планах рассмотрение изменений в некоторые законы по кризису неплатежей на рынке электроэнергии, ответственности за формирование системы ценообразования в строительства автомобильных дорог общего пользования и о создании временной следственной комиссии по расследованию коррупции чиновников.

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