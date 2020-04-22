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Главная Новости Политика рада Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля
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Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос создания временной комиссии по расследованию коррупции чиновников

сегодня, 20:51
Автор:

• Антон Корнилов

Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в пятницу, 24 апреля

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу, 24 апреля, в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады на официальном сайте.

На заседании будут рассматривать отмену закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" от 16 апреля 2020 года и отмену результатов голосования о принятии во втором чтении закона "О местном самоуправлении в Украине" от 16 апреля 2020 года.

Также рассмотрят внесение изменений в некоторые законы Украины о ядерной энергии, административных правонарушениях, Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, внутреннем водном транспорте.

В планах рассмотрение изменений в некоторые законы по кризису неплатежей на рынке электроэнергии, ответственности за формирование системы ценообразования в строительства автомобильных дорог общего пользования и о создании временной следственной комиссии по расследованию коррупции чиновников.

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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/192072.html
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