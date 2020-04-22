IKEA запустила фотосериал о жизни плюшевой акулы «Блохэй»

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Шведская компания-производитель мебели IKEA решила
запустить необычный фотосериал на основе фотографий своих подписчиков со
знаменитой акулой "Блохэй", которая продается в магазинах IKEA. Об этом сообщили в официальном
российском аккаунте IKEA в социальной сети Instagram.
Подписчики IKEA по всему миру часто публикуют фотографии с плюшевой акулой "Блохэй"
в социальных сетях. От ее имени рассказывают о красоте и моде, ведут кулинарные
блоги, акула даже путешествует. О знаменитой синей акуле из IKEA не знает
только ленивый. Поэтому компания решила запустить фотосериал совместно с
покупателями-подписчиками под хэштегом #дневникблохэй.
"Сейчас акула, как и все мы, сидит дома. Чтобы разнообразить
свои будни, она завела дневник. А что же будет в следующих сериях? Это зависит
от подписчиков", — рассказала компания на своей странице в Instagram.
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