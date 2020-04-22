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IKEA запустила фотосериал о жизни плюшевой акулы «Блохэй»

Компания решила превратить фотографии подписчиков со знаменитой акулой в сериал

сегодня, 18:36
Автор:

• Антон Корнилов

IKEA запустила фотосериал о жизни плюшевой акулы «Блохэй»

Шведская компания-производитель мебели IKEA решила запустить необычный фотосериал на основе фотографий своих подписчиков со знаменитой акулой "Блохэй", которая продается в магазинах IKEA. Об этом сообщили в официальном российском аккаунте IKEA в социальной сети Instagram.

Подписчики IKEA по всему миру часто публикуют фотографии с плюшевой акулой "Блохэй" в социальных сетях. От ее имени рассказывают о красоте и моде, ведут кулинарные блоги, акула даже путешествует. О знаменитой синей акуле из IKEA не знает только ленивый. Поэтому компания решила запустить фотосериал совместно с покупателями-подписчиками под хэштегом #дневникблохэй.

"Сейчас акула, как и все мы, сидит дома. Чтобы разнообразить свои будни, она завела дневник. А что же будет в следующих сериях? Это зависит от подписчиков", — рассказала компания на своей странице в Instagram.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B_SGI_kCZwo/
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