Украинский Хайзенберг: СБУ ликвидировала нарколаборатории, организованные учителем химии

Служба безопасности Украины ликвидировала две наркотические лаборатории по производству и сбыту наркотиков в Киевской области. Группу организовал бывший учитель химии, которым оказался преподаватель одного из высших учебных заведений столицы. Об этом сообщили на официальном сайте Службы безопасности Украины.

Подозреваемые производили амфетамин, катинон и фенилнитропропен в двух подпольных лабораториях в Киеве по месту жительства лидера группировки и в Киевской области в гараже арендованного частного дома.

Химические вещества подозреваемые получили из Азии и Западной Европы, а готовые наркотики продавал через свой сайт и другие площадки в интернете. В СБУ рассказали, что организатор лабораторий даже продавал свои знания другим правонарушителям из криминальных кругов.

В ходе обыска сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 5 кг катинона, более 1 кг амфетамина, более 9 кг фенилнитропропена и более 80 литров других прекурсоров. А также 2 кг каннабиса, 2 литра ртути и более тонны химических веществ с оборудованием.

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