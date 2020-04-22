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Украинский Хайзенберг: СБУ ликвидировала нарколаборатории, организованные учителем химии

Две лаборатории по производству наркотиков работали в столице и Киевской области

сегодня, 18:30
Автор:

• Антон Корнилов

Украинский Хайзенберг: СБУ ликвидировала нарколаборатории, организованные учителем химии

Служба безопасности Украины ликвидировала две наркотические лаборатории по производству и сбыту наркотиков в Киевской области. Группу организовал бывший учитель химии, которым оказался преподаватель одного из высших учебных заведений столицы. Об этом сообщили на официальном сайте Службы безопасности Украины.

Подозреваемые производили амфетамин, катинон и фенилнитропропен в двух подпольных лабораториях в Киеве по месту жительства лидера группировки и в Киевской области в гараже арендованного частного дома.

Химические вещества подозреваемые получили из Азии и Западной Европы, а готовые наркотики продавал через свой сайт и другие площадки в интернете. В СБУ рассказали, что организатор лабораторий даже продавал свои знания другим правонарушителям из криминальных кругов.

В ходе обыска сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 5 кг катинона, более 1 кг амфетамина, более 9 кг фенилнитропропена и более 80 литров других прекурсоров. А также 2 кг каннабиса, 2 литра ртути и более тонны химических веществ с оборудованием.

Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден планирует назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских выборах.


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Источник: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7475#.YWHVui9W.dpbs
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