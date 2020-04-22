Украинский Хайзенберг: СБУ ликвидировала нарколаборатории, организованные учителем химии

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Служба безопасности Украины ликвидировала две наркотические
лаборатории по производству и сбыту наркотиков в Киевской области. Группу организовал
бывший учитель химии, которым оказался преподаватель одного из высших учебных
заведений столицы. Об этом сообщили на официальном сайте Службы безопасности
Украины.
Подозреваемые производили амфетамин, катинон и
фенилнитропропен в двух подпольных лабораториях в Киеве по месту жительства
лидера группировки и в Киевской области в гараже арендованного частного дома.
Химические вещества подозреваемые получили из Азии и
Западной Европы, а готовые наркотики продавал через свой сайт и другие площадки
в интернете. В СБУ рассказали, что организатор лабораторий даже продавал свои
знания другим правонарушителям из криминальных кругов.
В ходе обыска сотрудники Службы безопасности Украины изъяли
более 5 кг катинона, более 1 кг амфетамина, более 9 кг фенилнитропропена и
более 80 литров других прекурсоров. А также 2 кг каннабиса, 2 литра ртути и
более тонны химических веществ с оборудованием.
Как сообщал портал "Комментарии", Джо Байден планирует
назначить Мишель Обаму вице-президентом США в случае победы на президентских
выборах.
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