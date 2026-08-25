Louis Vuitton, Dior и Prada: названы самые модные сумки 2026 года (ИНФОГРАФИКА)

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В 2026 году мода на сумки совершает резкий поворот к архивам. Дизайнеры возвращают культовые модели прошлых десятилетий, переосмысливают знакомые силуэты и одновременно делают ставку на лаконичную геометрию и смелые анималистические принты. Главный принцип сезона – меньше случайных трендов, больше вещей, способных оставаться актуальными годами.

Одной из главных новинок стала L'Express от Louis Vuitton . Модель, представленная Николя Жескьером, отсылает в легендарную Speedy и сочетает мягкий силуэт с деталями знаменитой Keepall. Она уже претендует на статус новой классики бренда.

Громкое возвращение совершила и Mombasa от Saint Laurent , ставшая хитом еще в 2002 году. Ее фирменная ручка в форме рога и силуэт полумесяца снова оказались в центре внимания, а леопардовая версия попала точно в тренд на анималистические принты.

Среди новинок выделяются минималистичная Halfmoon от Celine , вместительная Giglio от Gucci и зеброва Hug от Ferragamo . Ставку на четкую форму делает и Balenciaga с моделью Bowling Bolero , созданной в эстетике классических сумок для боулинга.

Dior предлагает более романтичную альтернативу — Bow , созданную Джонатаном Андерсоном с отсылкой к архивному символу банта. Loewe тем временем возвращает в центр модного внимания практическую Amazona 31 .

Настоящий реванш винтажа подтверждает возвращение Paddington от Chloé – культовой модели Фиби Файло 2004 года с массивным замком. В список самых заметных аксессуаров сезона также вошли Panthea от Valentino Garavani, Wish от Prada и знаменитая Peekaboo от Fendi .

Итак, главный тренд 2026 очевиден: вместо скоротечных новинок дизайнеры предлагают инвестировать в узнаваемые формы, архивные хиты и качественную классику.

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