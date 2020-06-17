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Названы страны, у которых больше всего танков на вооружении

Украина оказалась 10 страной в мире по количеству танков

сегодня, 20:44 comments543
Автор:

Татьяна Веремеева
Названы страны, у которых больше всего танков на вооружении

Больше всего танков на вооружении имеет Российская Федерация. Всего в РФ на вооружении стоят 12 950 танков. Основным боевым танком в стране является Т-90 "Владимир".

На втором месте по количеству танков расположились Соединенные Штаты Америки, у которых 6333 танка на вооружении. Основным боевым танком США является М1А2 "Абрамс".

На третьей позиции оказался Китай с 5800 танков, основным боевым из которых является Type 99 (ZTZ-99).

Украина по количеству танков на вооружении расположилась на 10 месте в мире с 2076 танками, основным боевым танком в нашей стране является Т-84БМ "Оплот".

Меньше всего танков на вооружении в Словакии – 30. Основным боевым танком в стране является T-72M2 Moderna.

Ранее "Комментарии" писали, что испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провела испытания модернизированного опытного образца танка Т-72. Испытания проходили недалеко от села Гончаровское в Черниговской области. В рамках испытаний сегодня выполнили стрельбу управляемой ракетой "Комбат".


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Источник: https://comments.ua
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