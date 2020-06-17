Названы страны, у которых больше всего танков на вооружении

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Татьяна Веремеева
Больше всего танков на вооружении имеет Российская Федерация. Всего в РФ на
вооружении стоят 12 950 танков. Основным боевым танком в стране является
Т-90 "Владимир".
На втором месте по количеству танков расположились Соединенные Штаты
Америки, у которых 6333 танка на вооружении. Основным боевым танком США
является М1А2 "Абрамс".
На третьей позиции оказался Китай с 5800 танков, основным боевым из которых
является Type 99 (ZTZ-99).
Украина по количеству танков на вооружении расположилась на 10 месте в мире
с 2076 танками, основным боевым танком в нашей стране является Т-84БМ "Оплот".
Меньше всего танков на вооружении в Словакии – 30. Основным боевым танком в
стране является T-72M2 Moderna.
Ранее "Комментарии" писали, что испытательная бригада Государственного
научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и
военной техники провела испытания
модернизированного опытного образца танка Т-72. Испытания проходили
недалеко от села Гончаровское в Черниговской области. В рамках испытаний
сегодня выполнили стрельбу управляемой ракетой "Комбат".
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