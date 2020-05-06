Генштаб ВСУ опубликовал фото испытаний модернизированного танка Т-72

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Испытательная бригада Государственного
научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и
военной техники проводит испытания модернизированного опытного образца танка Т-72.
Испытания проходят недалеко от села Гончаровское в Черниговской области. Об
этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
В рамках испытаний сегодня выполнили стрельбу управляемой
ракетой "Комбат". Специалисты измерили точность траекторных параметров движения
ракеты с помощью радарной системы MFTR2100_40, которая автоматически
сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.
В сообщении указано, что на данный момент проводится обработка результатов, после чего испытания продолжатся.
Ранее "Комментарии" писали, что ГП "Киевский
бронетанковый завод" передало украинским военным партию
из девяти бронетранспортеров БТР-80, отремонтированных в рамках
государственного оборонного заказа. Все бронемашины прошли плановый
регламентирован ремонт, получили новые современные средства связи и навигации,
а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства.
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