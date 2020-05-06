Генштаб ВСУ опубликовал фото испытаний модернизированного танка Т-72

Испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного опытного образца танка Т-72. Испытания проходят недалеко от села Гончаровское в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).



В рамках испытаний сегодня выполнили стрельбу управляемой ракетой "Комбат". Специалисты измерили точность траекторных параметров движения ракеты с помощью радарной системы MFTR2100_40, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

В сообщении указано, что на данный момент проводится обработка результатов, после чего испытания продолжатся.

Ранее "Комментарии" писали, что ГП "Киевский бронетанковый завод" передало украинским военным партию из девяти бронетранспортеров БТР-80, отремонтированных в рамках государственного оборонного заказа. Все бронемашины прошли плановый регламентирован ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства.

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