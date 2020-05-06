"Война продолжается": Киевский бронетанковый завод передал бойцам ВСУ девять машин БТР

ГП "Киевский бронетанковый завод" передало украинским военным партию из девяти бронетранспортеров БТР-80, отремонтированных в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", в состав которого входит КБТЗ.

"Сегодня мы передаем нашим защитникам последнюю партию отремонтированных бронетранспортеров БТР-80. Работы пришлось заканчивать в особом режиме карантина, но все наши обязательства в рамках государственного оборонного заказа 2019 теперь выполнены", - сообщил директор КБТО Владимир Синявский.

Все бронемашины прошли плановый регламентирован ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства.

Также руководство завода отметило, что в первом квартале 2020 года КБТЗ стал абсолютным рекордсменом по объемам произведенной бронетехники среди предприятий бронетанкового дивизиона Концерна "Укроборонпрома". Сумма оборота от произведенного товара превысила в два раза прошлогодние результаты за прошлогодний период.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, чем может обернуться подорожание электроэнергии для украинского населения уже в обозримом будущем.

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