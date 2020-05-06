Подорожание электроэнергии в Украине: стоит ли украинцам ждать роста тарифов в ближайшее время

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выступила с предложением сделать электроэнергию дороже для населения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли ожидать повышения тарифов.



Регулятор, в частности, предлагает отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС) до конца года. Это якобы может принести до 12 млрд грн в следующем году. Также в течение 2-5 лет предложено отменить перекрестное субсидирование с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Удорожание тарифов для населения до уровня промышленных потребителей позволит получить около 38 млрд грн в год.

Подорожание электроэнергии в Украине: логичное решение НКРЭКУ

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип уверен, что решение НКРЭКУ абсолютно логичное и даже перезревшее.

"Поднимать цену на электроэнергию для бытовых потребителей следовало давно. Ведь то, что они платят сейчас, даже не покрывает траты на выработку электроэнергии, – подчеркивает Адриан Прокип. – Все дотируется, в основном, за счет промышленности и за счет тех, кто занимается выработкой электроэнергии. И речь идет о десятках миллиардов гривень".

Более того, решить вопрос рыночного ценообразования Украина обязалась, вступая в Европейское энергетическое сообщество. Но так этого и не сделала.

"Дотировать можно, к примеру, лишь те категории, которые не могут платить тариф после его повышения. Плюс, следует разработать отдельную программу для потребителей, отапливающих дома электричеством, не имеющих других видов теплоснабжения, – говорит Адриан Прокип. – Также следует стимулировать установку счетчиков и использование ночного тарифа (когда цены на электроэнергию ниже)".

Эксперт акцентирует внимание на том, что повышение тарифов на электроэнергию следует предусмотреть только после выход с карантина. И то не сразу. Ведь в период корона-кризиса многие элементарно не справляются даже с имеющимися коммунальными тарифами".

Подорожание электроэнергии в Украине: когда могут поднять тариф

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что если поднимать цены для бытовых потребителей электроэнергии и будут, то точно не в ближайшее время.

"Ситуация на рынке электроэнергии сложная. Не хватает денег для оплаты альтернативной генерации. Речь о серьезной сумме – более 10 миллиардов гривень, – отмечает эксперт. – Дело в том, что возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит лишь около 8% электроэнергии. При этом за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии. Перекосы надо устранять. НКРЭКУ предложила сделать это за счет бытовых потребителей".

Дмитрий Марунич считает, что это непопулярное решение вряд ли утвердит Кабмин.

"В текущей ситуации, когда и так есть проблема с платежами за коммунальные услуги, включая электроэнергию, что связано с коронавирусом, карантином и кризисом, поднимать тарифы – политическое самоубийство, – подчеркивает эксперт. – Они, возможно, вырастут позже. Но точно не сейчас".

Подорожание электроэнергии в Украине: пока это не реально воплотить в жизнь

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко обращает внимание, что мы имели дело с обычной презентацией от НКРЭКУ. Которая пока не имеет ничего общего с нашими реалиями.

"Да, в этом году планировали повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Убрать дотации, сделать цены выше. Но пандемия внесла коррективы. Так что никто ничего повышать в этом году точно не будет", – уверяет Охрименко.

По мнению эксперта, если бы в Украине, как обещали, ввели рынок электроэнергии, проблем бы не было.

"Важно, чтобы потребители могли сами выбирать поставщика электроэнергии. Как в случае с мобильной связью, – поясняет экономист. – Сейчас такого нет. А когда будет – будут и рыночные цены (к примеру, при падении цен на нефть, упадет и стоимость электроэнергии), и более качественные поставки, и компенсация за отключение света".

Ранее "Комментарии" писали, что согласно Прогнозному энергетическому балансу, уже в мае этого года объемы производства НАЭК "Энергоатом" снизятся до 4,918 млрд кВт-ч - это на 23% меньше, чем в апреле. При этом объемы производства дорогой электроэнергии ТЭС в мае, наоборот, вырастут до 3,173 млрд кВт-ч, что на 29% превышает показатели этого месяца. Более того, годовой объем прогнозного производства электроэнергии на украинских АЭС снизили до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.

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