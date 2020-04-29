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В энергетическом балансе на 2020 год снизили долю производства НАЭК "Энергоатом"

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса"

сегодня, 16:15
Автор:

• Елена Волкова

В энергетическом балансе на 2020 год снизили долю производства НАЭК "Энергоатом"

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Согласно документу, он предусматривает  существенное снижение производства дешевой атомной электроэнергии. Данный прогноз, подписанный и.о. министра Ольги Буславец, уже обнародовали на сайте Минэкоэнерго. 


Согласно Прогнозному энергетическому балансу, уже в мае этого года объемы производства НАЭК “Энергоатом” снизятся до 4,918 млрд кВт-ч - это на 23% меньше, чем в апреле. При этом объемы производства дорогой электроэнергии ТЭС в мае, наоборот, вырастут до 3,173 млрд кВт-ч, что на 29% превышает показатели этого месяца. Более того, годовой объем прогнозного производства электроэнергии на украинских АЭС снизили до 73,7 млрд кВт-ч, по сравнению с 80,64 млрд кВт-ч в мартовском прогнозе.


Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью “Цензор.НЕТ” заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса". ДТЭК Рината Ахметова, по итогам 2019 года, контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.


Ранее "Комментарии" сообщали, что компания ДТЭК Рината Ахметова остановит угледобывающую компанию "Павлоградуголь". При этом в ДТЭК требуют повышения цен на электроэнергию на 20% и предупреждают власть о проблемах с 30 тыс. шахтеров. Об этом написал в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на заявление компании.


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Источник: https://menr.gov.ua/files/images/news_2020/29042020/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf?fbclid=IwAR2_TGgEeBeA95nyS62dxd6
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