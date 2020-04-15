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Главная Новости Бизнес экономика ДТЭК Ахметова требует повысить цены на электроэнергию, шантажируя власть, - Лещенко
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ДТЭК Ахметова требует повысить цены на электроэнергию, шантажируя власть, - Лещенко

Сергей Лещенко заявляет, что ДТЭК создает политическое давление

сегодня, 17:40
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ДТЭК Ахметова требует повысить цены на электроэнергию, шантажируя власть, - Лещенко

Компания ДТЭК Рината Ахметова остановит угледобывающую компанию "Павлоградуголь". При этом в ДТЭК требуют повышения цен на электроэнергию на 20% и предупреждают власть о проблемах с 30 тыс. шахтеров. Об этом написал в своем Телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на сегодняшнее заявление компании.

Лещенко обращает внимание на то, что предприятие остановили максимально публично и медийно, создавая политическое давление.

По словам экс-нардепа холдинг ДТЭК, используя лоббизм и шантаж, добивается выгодных для себя решений. Сначала запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси по двухсторонним договорам, позже – любой импорт электроэнергии из этих стран. При этом доля импорта электроэнергии составляла только 0,2%.

"Проблема в том, что после каждого шага навстречу ДТЭК Ахметова, тот требует все новых решений в свою пользу. А за всем этим наблюдает Коломойский и другие олигархи, которые тоже формируют свои аппетиты. А в конце этой "пищевой" цепочки – покупка дворца короля Лепольда II на мысе Ферра, самой дорогой квартиры в Лондоне, шале "Панда" в Куршевеле и виллы писателя Сомерсета Моэма", – пишет Лещенко.

Ранее "Комментарии" писали, что компания ДТЭК продает электроэнергию Украине на 75% дороже, чем соседней Словакии.


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