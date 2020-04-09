НКРЕКП после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом пандемии, - СМИ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), своим решением полностью запретила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь. Это предусмотрено постановлением №766 от 8 апреля "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". И, как сообщают “Наші гроші”, уже в марте цена электроэнергии в Украине выросла на 9% -22% и стала самой дорогой в Европе. Компания ДТЭК, уверяют журналисты, продает электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем соседней Словакии.

Известно, что НКРЕКП запретила импорт, приказав Оператору системы передачи аннулировать результаты годовых аукционов на пропускную способность межгосударственных связей между Украиной и странами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества, а также ограничив месячную и суточную пропускную способность до 0 МВт. Решение приняли после призывов компании ДТЭК Рината Ахметова к президенту и премьер-министру закрыть импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь.

“Наші гроші” пишут о том, что в марте правительство Дениса Шмыгаля, который, как известно, ранее работал в компании ДТЭК, ввело пошлину в размере 65% на поставки в Украину энергетического угля, а также на поставки электроэнергии из Российской Федерации. А до этого председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк заявлял о вреде закрытия импорта для конкуренции на рынке электроэнергии.

"Если одним махом прекратить импорт, тогда мы убьем основы конкуренции. Потому что ограничив импорт, мы снижаем конкуренцию на рынке, а это бесспорно приводит к повышению цены или к неконтролируемости формирования цены, а также к тому, что страдают наши потребители, наша экономика", - говорил Тарасюк.

Ранее в СМИ сообщалось, что министром энергетики может стать Ольга Буславець, которая была замечена в лоббировании решений в пользу ДТЭК Ахметова. Кроме того, как известно, ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.

Напомним, “Комментарии” сообщали о том, что с момента назначения Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины поползли слухи и упреки в связях с бывшим работодателем - компанией “ДТЭК". Теперь подозрения стали подтверждаться, говорит политолог Владимир Фесенко.

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