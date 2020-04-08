Подозрения премьера Шмыгаля в связи с компанией “ДТЭК" стали подтверждаться, - политолог

С момента назначения Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины поползли слухи и упреки в связях с бывшим работодателем - компанией “ДТЭК". Теперь подозрения стали подтверждаться, говорит политолог Владимир Фесенко.

"Сразу после назначения нынешнего премьера правительство и управляемые им госкомпании приняли ряд решений, после которых цена электроэнергии для промышленных потребителей по итогам марта подскочила на 35%, - говорит Фесенко. - Главным выгодополучателем этих действий стала компания ДТЭК. Казалось бы, риск роста цен на коммунальные услуги и продукты питания под давлением энерготарифов, что в условиях надвигающегося экономического кризиса является очень весомым проблемным фактором, должен был озаботить премьера. Но обращения со стороны промышленных потребителей по этому поводу он фактически проигнорировал”.

Фесенко говорит о том, что вместо этого на прошлой неделе главным советником по вопросам энергетики Денис Шмыгаль сделал Игоря Маслова, который также долгое время работал в структурах акционера ДТЭК.

"Искусство политики и госуправления – это поддержание оптимального баланса интересов. Очевидный перекос в симпатиях по отношению к одной из крупных бизнес-структур может подорвать доверие и к правительству, и к премьер-министру, что может иметь негативные политические и экономические последствия", - резюмировал политолог.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией "Слуги народа" заявил, что во второй половине мая украинцы должны возвращаться к работе, хотя некоторые ограничения из-за карантина могут продлиться до сентября.





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