Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7334.21

ETH/USD

171.76

LTC/USD

46.37

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Премьер Шмыгаль анонсировал ослабление карантина в середине мая. Украинцы смогут ходить на работу в масках
НОВОСТИ Все новости

Премьер Шмыгаль анонсировал ослабление карантина в середине мая. Украинцы смогут ходить на работу в масках

Премьер-министр считает, что некоторые ограничения могут продлиться до сентября

сегодня, 18:49 598
Автор:

• Антон Корнилов

Премьер Шмыгаль анонсировал ослабление карантина в середине мая. Украинцы смогут ходить на работу в масках

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией "Слуги народа" заявил, что во второй половине мая украинцы должны возвращаться к работе, хотя некоторые ограничения из-за карантина могут продлиться до сентября. Об этом сообщили в издании LIGA.net со ссылкой на слова собеседника из фракции "Слуга народа".

Источник сообщает, что премьер-министр прогнозирует "не жесткий" карантин. До сентября, возможно, придется носить медицинскую маску или респиратор в общественных местах и на работе. При этом Денис Шмыгаль считает, что в середине мая карантин могут ослабить, чтобы украинцы вернулись к работе.

Вчера, 6 апреля, в Украине усилили карантин. Министерство здравоохранения прогнозирует пик заражения в стране на 14-15 апреля, если украинцы не будут соблюдать карантин.

На момент публикации в Украине коронавирусом заболели 1462 человек, из них 45 умерли и 28 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", почти половина украинских предпринимателей ждут ослабления карантина в стране после 24 апреля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.liga.net/society/news/shmygal---sluge-naroda-chastichno-karantin-mojet-deystvovat-do-sentyabrya
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...