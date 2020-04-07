Премьер Шмыгаль анонсировал ослабление карантина в середине мая. Украинцы смогут ходить на работу в масках

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с малой
фракцией "Слуги народа" заявил, что во второй половине мая украинцы должны
возвращаться к работе, хотя некоторые ограничения из-за карантина могут
продлиться до сентября. Об этом сообщили в издании LIGA.net со ссылкой на слова собеседника из
фракции "Слуга народа".
Источник сообщает, что премьер-министр прогнозирует "не
жесткий" карантин. До сентября, возможно, придется носить медицинскую маску или
респиратор в общественных местах и на работе. При этом Денис Шмыгаль считает,
что в середине мая карантин могут ослабить, чтобы украинцы вернулись к работе.
Вчера, 6 апреля, в Украине усилили карантин. Министерство
здравоохранения прогнозирует пик заражения в стране на 14-15 апреля, если
украинцы не будут соблюдать карантин.
На момент публикации в Украине коронавирусом заболели 1462
человек, из них 45 умерли и 28 выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", почти половина украинских
предпринимателей ждут ослабления карантина в стране после 24 апреля.
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