Коронавирус против бизнеса: почти половина украинских предпринимателей ждут ослабления карантина после 24 апреля

Союз украинских предпринимателей провел опрос среди украинских предпринимателей с целью выяснить, как они оценивают влияние пандемии коронавируса Covid-19 на свои компании и украинскую экономику. Результаты опроса опубликованы на сайте Союза.

Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова заявила, что результаты опроса демонстрируют необходимость введения радикальных мер со стороны власти для поддержки экономики, а половина предпринимателей способны продержаться в условиях карантина не больше месяца.

Согласно результатам опроса, 48% предпринимателей считают необходимым ослабить карантин в Украине после 24 апреля. Еще 33% бизнесменов считают, что в каждом регионе должны быть свои условия карантина.

Микробизнес, который составляет треть всего бизнеса в Украине, потерял 90-100% дохода за время карантина и уволил до 50% своих сотрудников. Малый и средний бизнесы потеряли 25-50%, уволили 10-25% сотрудников. Крупный бизнес потерял 10-25%, уволил до 25% сотрудников.

Опрос показал, что 6% компаний уже полностью закрылись, а работать дистанционно в течение длительного срока смогут только 3%.

Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили ФИФА в получении взяток за право проведения Чемпионатов мира 2018 и 2022 в России и Катаре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!