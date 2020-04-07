Коронавирус против бизнеса: почти половина украинских предпринимателей ждут ослабления карантина после 24 апреля

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Союз украинских предпринимателей провел опрос среди
украинских предпринимателей с целью выяснить, как они оценивают влияние
пандемии коронавируса Covid-19 на свои компании и украинскую экономику.
Результаты опроса опубликованы на сайте Союза.
Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей
Катерина Глазкова заявила, что результаты опроса демонстрируют необходимость
введения радикальных мер со стороны власти для поддержки экономики, а половина
предпринимателей способны продержаться в условиях карантина не больше месяца.
Согласно результатам опроса, 48% предпринимателей считают
необходимым ослабить карантин в Украине после 24 апреля. Еще 33% бизнесменов
считают, что в каждом регионе должны быть свои условия карантина.
Микробизнес, который составляет треть всего бизнеса в
Украине, потерял 90-100% дохода за время карантина и уволил до 50% своих
сотрудников. Малый и средний бизнесы потеряли 25-50%, уволили 10-25% сотрудников.
Крупный бизнес потерял 10-25%, уволил до 25% сотрудников.
Опрос показал, что 6% компаний уже полностью закрылись, а
работать дистанционно в течение длительного срока смогут только 3%.
Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили ФИФА в
получении взяток за право проведения Чемпионатов мира 2018 и 2022 в России и
Катаре.
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