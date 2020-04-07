Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7334.21

ETH/USD

171.76

LTC/USD

46.37

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Коронавирус против бизнеса: почти половина украинских предпринимателей ждут ослабления карантина после 24 апреля
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус против бизнеса: почти половина украинских предпринимателей ждут ослабления карантина после 24 апреля

48% предпринимателей считают необходимым ослабить карантин в Украине после 24 апреля

сегодня, 18:30
Автор:

• Антон Корнилов

Коронавирус против бизнеса: почти половина украинских предпринимателей ждут ослабления карантина после 24 апреля

Союз украинских предпринимателей провел опрос среди украинских предпринимателей с целью выяснить, как они оценивают влияние пандемии коронавируса Covid-19  на свои компании и украинскую экономику. Результаты опроса опубликованы на сайте Союза.

Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова заявила, что результаты опроса демонстрируют необходимость введения радикальных мер со стороны власти для поддержки экономики, а половина предпринимателей способны продержаться в условиях карантина не больше месяца.

Согласно результатам опроса, 48% предпринимателей считают необходимым ослабить карантин в Украине после 24 апреля. Еще 33% бизнесменов считают, что в каждом регионе должны быть свои условия карантина.

Микробизнес, который составляет треть всего бизнеса в Украине, потерял 90-100% дохода за время карантина и уволил до 50% своих сотрудников. Малый и средний бизнесы потеряли 25-50%, уволили 10-25% сотрудников. Крупный бизнес потерял 10-25%, уволил до 25% сотрудников.

Опрос показал, что 6% компаний уже полностью закрылись, а работать дистанционно в течение длительного срока смогут только 3%.

Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили ФИФА в получении взяток за право проведения Чемпионатов мира 2018 и 2022 в России и Катаре.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sup.org.ua/uk/news/419
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...