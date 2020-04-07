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США обвинили ФИФА в получении взяток за право проведения Чемпионатов мира 2018 и 2022 в России и Катаре

Бывший вице-президент ФИФА якобы получил от России 5 млн долларов

сегодня, 17:37
Автор:

• Антон Корнилов

США обвинили ФИФА в получении взяток за право проведения Чемпионатов мира 2018 и 2022 в России и Катаре

Министерство юстиции США обвинило чиновников ФИФА в получении взяток от России и Катара за право проведения Чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Расследование проводится с 2015 года. Министерство юстиции США опубликовало документ с обвинениями на своем официальном сайте.

В документе говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил от России 5 миллионов долларов за свой голос в поддержку заявки России на право проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Также взятку в размере 1 миллиона долларов предлагали бывшему члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро, но не уточняется, получил ли он взятку. Катар заплатил двум членам исполкома ФИФА Николасу Леосу и Рикардо Тейшейре, но не уточняется размер взяток.

ФБР проводит расследование о взятках за право проведения Чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре соответственно. Ранее Бюро вместе с полицией Швейцарии арестовало нескольких чиновников ФИФА. США расследует это дело из-за того, что взятки могли давать с помощью американской платежной системы. В прошлом Министерство юстиции США не называло имен взяточников из ФИФА.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Киева Виталий Кличко обратился к спортсменам, которые нарушают карантин.


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Источник: https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1266856/download
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