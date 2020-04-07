США обвинили ФИФА в получении взяток за право проведения Чемпионатов мира 2018 и 2022 в России и Катаре

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Министерство юстиции США обвинило чиновников ФИФА в
получении взяток от России и Катара за право проведения Чемпионатов мира по
футболу в 2018 и 2022 годах. Расследование проводится с 2015 года. Министерство
юстиции США опубликовало документ с обвинениями на своем официальном сайте.
В документе говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек
Уорнер получил от России 5 миллионов долларов за свой голос в поддержку заявки
России на право проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Также взятку в размере 1 миллиона долларов предлагали
бывшему члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро, но не уточняется, получил ли он
взятку. Катар заплатил двум членам исполкома ФИФА Николасу Леосу и Рикардо
Тейшейре, но не уточняется размер взяток.
ФБР проводит расследование о взятках за право проведения Чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах в России и Катаре соответственно. Ранее Бюро вместе с полицией Швейцарии арестовало нескольких чиновников ФИФА. США расследует это дело из-за того, что взятки могли давать с помощью американской платежной системы. В прошлом Министерство юстиции США не называло имен взяточников из ФИФА.
Как сообщал портал "Комментарии", мэр Киева Виталий Кличко
обратился к спортсменам, которые нарушают карантин.
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