"Не бойтесь потерять форму": Кличко обратился к спортсменам, нарушающим карантин

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко традиционно обратился к жителям столицы и области в связи с карантином, а также обратил внимание на массовые случаи нарушения постановления Кабинета министров спортсменами, которые не намерены пропускать тренировки на открытом воздухе. Свое обращение киевский мэр сделал на своей странице в Facebook.

Так, Кличко отметил, что уже в первый день действия ужесточенных правил в социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых полиция выписывает штрафы мужчинам, которые занимаются плаванием, бегом и другими видами спорта в местах общественного пользования - парках, площадках и т.п.

"Мне сегодня тоже не хватает занятий спортом как профессиональному спортсмену и я вынужден заниматься дома, - обратился с пониманием городской голова к сторонникам здорового образа жизни. - Однако скажу одно: если спортсмены думают, что вирус не страшен их закаленному организму - это не так. Те, кто боится утратить свою физическую форму, должны помнить, что, пренебрегая общими правилами, они могут потерять здоровье и даже жизнь".

Виталий Кличко подчеркнул, что постановления правительства действуют абсолютно для всех и исключений не предусмотрено ни для моржей, ни для бодибилдеров, ни для каких-либо других "суперактивных" видов спорта.

"Даже профессиональные спортсмены приостановили свои тренировки, даже Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией по коронавирусу", - резюмировал политик и боксер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что киевский мэр Виталий Кличко призвал киевлян думать головой, прежде чем жарить шашлыки в компании во время национального карантина.





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