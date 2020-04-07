Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7334.21

ETH/USD

171.76

LTC/USD

46.37

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека "Не бойтесь потерять форму": Кличко обратился к спортсменам, нарушающим карантин
НОВОСТИ Все новости

"Не бойтесь потерять форму": Кличко обратился к спортсменам, нарушающим карантин

Мэр Киева и абсолютный чемпион мира по боксу Виталий Кличко разделяет тоску по тренировкам с другими спортсменами, но напоминает, чем они чреваты в период вспышки коронавируса COVID-19

сегодня, 13:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Не бойтесь потерять форму": Кличко обратился к спортсменам, нарушающим карантин

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко традиционно обратился к жителям столицы и области в связи с карантином, а также обратил внимание на массовые случаи нарушения постановления Кабинета министров спортсменами, которые не намерены пропускать тренировки на открытом воздухе. Свое обращение киевский мэр сделал на своей странице в Facebook.

Так, Кличко отметил, что уже в первый день действия ужесточенных правил в социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых полиция выписывает штрафы мужчинам, которые занимаются плаванием, бегом и другими видами спорта в местах общественного пользования - парках, площадках и т.п. 

"Мне сегодня тоже не хватает занятий спортом как профессиональному спортсмену и я вынужден заниматься дома, - обратился с пониманием городской голова к сторонникам здорового образа жизни. - Однако скажу одно: если спортсмены думают, что вирус не страшен их закаленному организму - это не так. Те, кто боится утратить свою физическую форму, должны помнить, что, пренебрегая общими правилами, они могут потерять здоровье и даже жизнь".

Виталий Кличко подчеркнул, что постановления правительства действуют абсолютно для всех и исключений не предусмотрено ни для моржей, ни для бодибилдеров, ни для каких-либо других  "суперактивных" видов спорта.

"Даже профессиональные спортсмены приостановили свои тренировки, даже Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией по коронавирусу", - резюмировал политик и боксер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что киевский мэр Виталий Кличко призвал киевлян думать головой, прежде чем жарить шашлыки в компании во время национального карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...