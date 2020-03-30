COVID-19 в Украине: Кличко призвал киевлян думать головой

Глава Киевского городского совета Виталий Кличко обозначил, что в столице усугубляется обстановка заражения вирусом пандемии COVID-19 и раскритиковал тех, кто продолжает беспечно относиться к мерам по карантину, собираясь на "тусовки" и пикники. Об этом мэр заявил на своей странице в Facebook.

"На сегодня в Киеве зафиксировано уже 102 подтвержденных случая заражения коронавирусом. При этом кто-то думает, что угроза затронет кого угодно, но не его. Это, мягко говоря, неразумно. Есть умные киевляне, а есть те, до кого пока еще не дошло. Я не прошу и не рекомендую: подумайте, наконец, головой. Когда вас просят ограничить контакты, общение, остаться дома, вы устраиваете на улицах аншлаг и гуляете компаниями", - возмущенно констатирует мэр.

Кличко призвал обратить внимание на страны Европы, где вирус безжалостно "косит" население и предупреждает, что безответственность украинцев приведет к таким же катастрофическим последствиям.

"Отброшу сложившийся стереотип, что COVID-19 касается только пожилых людей: только в столице уже есть два случая, где заразились коронавирусом дети. И несколько случаев заражения, где заразились люди, которым едва больше за 30 лет, некоторые находятся в тяжелом состоянии", - обозначил Кличко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о громком инциденте в аэропорту "Борисполь", когда прибывшие из Вьетнама украинцы, нарушили договор об обязательной обсервации и, прорвав кордон, сбежали по домам.





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