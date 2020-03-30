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"Еб*чая Украина": украинцы, эвакуированные из Вьетнама, сбежали из "Борисполя"

Украинцы, прибывшие из Вьетнама, нарушили письменное соглашение о добровольной обсервации и прорвали кордон службы аэропорта "Борисполь"

сегодня, 11:34
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Еб*чая Украина": украинцы, эвакуированные из Вьетнама, сбежали из "Борисполя"

Вчера в аэропорт "Борисполь" прибыл пассажирский авиалайнер из Вьетнама, который эвакуировал домой украинцев, которые находились в юго-восточной Азии в качестве туристов или по работе. Каждый из них, находясь во Вьетнаме и получив возможность, бесплатного возвращения в Украину, подписал договор, согласно которому из киевского аэропорта добровольно отправится в обсервацию.

На видео, опубликованном одним из прибывших в Украину туристов, никто не стал придерживаться обещаний и как только украинцы прошли регистрацию, они немедленно начали прорываться через терминал. 

На месте не оказалось полиции и других силовых структур, которые могли предотвратить побег потенциальных носителей коронавируса COVID-19.

"Прорвали оборону, прорвали с*ка, куча обороны. Еб*чая Украина", - радостно декламирует турист, который вел стрим происходящего. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что похожая ситуация произошла в аэропорту "Борисполь" накануне, когда туристы, прибывшие из Бали, забаррикодировались в самолете и отказались подписывать договор об обсервации в гостиничных номерах Киева за государственный счет.


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