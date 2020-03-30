"Еб*чая Украина": украинцы, эвакуированные из Вьетнама, сбежали из "Борисполя"

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Вчера в аэропорт "Борисполь" прибыл пассажирский авиалайнер из Вьетнама, который эвакуировал домой украинцев, которые находились в юго-восточной Азии в качестве туристов или по работе. Каждый из них, находясь во Вьетнаме и получив возможность, бесплатного возвращения в Украину, подписал договор, согласно которому из киевского аэропорта добровольно отправится в обсервацию.
На видео, опубликованном одним из прибывших в Украину туристов, никто не стал придерживаться обещаний и как только украинцы прошли регистрацию, они немедленно начали прорываться через терминал.
На месте не оказалось полиции и других силовых структур, которые могли предотвратить побег потенциальных носителей коронавируса COVID-19.
"Прорвали оборону, прорвали с*ка, куча обороны. Еб*чая Украина", - радостно декламирует турист, который вел стрим происходящего.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что похожая ситуация произошла в аэропорту "Борисполь" накануне, когда туристы, прибывшие из Бали, забаррикодировались в самолете и отказались подписывать договор об обсервации в гостиничных номерах Киева за государственный счет.
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