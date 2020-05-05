НКРЭКУ предложила поднять тарифы на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выступила в предложением сделать электроэнергию дороже для населения. Такая информация содержится в презентации регулятора, которую НКРЭКУ опубликовала на своей странице в Facebook.

Так, во время круглого стола, который организовал комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг представители комиссии представили свое видение выхода из кризиса в энергетике.

Так, одним из способов покрытия дефицита регулятор предложил отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС) до конца года. Это может принести до 12 млрд грн в следующем году.

Помимо этого, в течение 2-5 лет предложили отменить перекрестное субсидирование с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Удорожание тарифов для населения до уровня промышленных потребителей позволит получить около 38 млрд грн в год.

Напомним, что средневзвешенный тариф для населения составляет 1,07 грн за кВт⋅ч (без НДС), цена же за киловатт для коммерческих потребителей составляет 1,88 грн.





Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщили, что планируют отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (режим специальных обязательств, ПСО). Тарифы для семей, которые потребляют слишком много электроэнергии, могут повысить до уровня II класса промышленных потребителей.

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