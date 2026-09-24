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Главная Новости Инфографика 2026 Не только каша: 10 невероятных блюд из тыквы, которые удивят самого ожесточенного гурмана
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Не только каша: 10 невероятных блюд из тыквы, которые удивят самого ожесточенного гурмана

Тыква может быть не только основой каши: из нее легко приготовить и завтрак, и ужин, и необычный десерт.

сегодня, 09:10
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Клименко Елена
Не только каша: 10 невероятных блюд из тыквы, которые удивят самого ожесточенного гурмана

Фото: инфографика портала "Комментарии"

Тыква считают одним из главных продуктов осеннего сезона, но его возможности значительно шире, чем обычная каша. Этот овощ можно использовать для приготовления супов, десертов, гарниров, закусок и итальянских блюд. Благодаря нежной текстуре и природной сладости тыква легко сочетается как солеными, так и со сладкими ингредиентами.

Один из самых популярных вариантов – тыквенный крем-суп. Тыкву варят вместе с луком, морковью и картофелем, после чего перебивают блендером. Имбирь, мускатный орех и сливки сделают вкус более насыщенным. Подавать суп можно с гренками или тыквенными семенами.

Для любителей сладкого подойдет тыквенный пирог с нежной начинкой, а ищущим максимально простой рецепт стоит попробовать печеную тыкву с медом и корицей. Его можно подавать в качестве десерта или гарнира.

Еще один вариант для завтрака – тыквенная каша. Тыкву можно сочетать с рисом, пшеном или овсянкой, добавив мед, орехи или изюм.

Среди домашних блюд также следует обратить внимание на тыквенную запеканку. Пюре смешивают с яйцами, манкой или мукой и специями, а затем запекают до золотистой корочки.

Необычным вариантом станет тыквенное карри с кокосовым молоком, томатным соусом и специями. Для быстрого перекуса можно приготовить тыквенные чипсы, тонко нарезав овощи и запечь его с оливковым маслом и специями.  

Также тыква отлично подходит для блинов, овощного рагу и даже пасты или лазаньи. В этих блюдах он придает нежность, легкую сладость и насыщенный цвет.  

Таким образом, тыква может стать основой меню на весь день – от ароматного завтрака до десерта. А благодаря разнообразию рецептов этот сезонный продукт точно не успеет надоесть.

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