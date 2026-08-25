Louis Vuitton, Dior і Prada: названо наймодніші сумки 2026 року (ІНФОГРАФІКА)

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У 2026 році мода на сумки робить різкий поворот до архівів. Дизайнери повертають культові моделі минулих десятиліть, переосмислюють знайомі силуети та одночасно роблять ставку на лаконічну геометрію й сміливі анімалістичні принти. Головний принцип сезону — менше випадкових трендів, більше речей, здатних залишатися актуальними роками.

Однією з головних новинок стала L’Express від Louis Vuitton. Модель, представлена Ніколя Жеск’єром, відсилає до легендарної Speedy та поєднує м’який силует із деталями знаменитої Keepall. Вона вже претендує на статус нової класики бренду.

Гучне повернення здійснила й Mombasa від Saint Laurent, що стала хітом ще 2002 року. Її фірмова ручка у формі рогу та силует півмісяця знову опинилися в центрі уваги, а леопардова версія потрапила точно в тренд на анімалістичні принти.

Серед новинок виділяються мінімалістична Halfmoon від Celine, містка Giglio від Gucci та зеброва Hug від Ferragamo. Ставку на чітку форму робить і Balenciaga з моделлю Bowling Bolero, створеною в естетиці класичних сумок для боулінгу.

Dior пропонує романтичнішу альтернативу — Bow, створену Джонатаном Андерсоном із відсиланням до архівного символу банта. Loewe тим часом повертає в центр модної уваги практичну Amazona 31.

Справжній реванш вінтажу підтверджує повернення Paddington від Chloé — культової моделі Фібі Файло 2004 року з масивним замком. До списку найпомітніших аксесуарів сезону також увійшли Panthea від Valentino Garavani, Wish від Prada та знаменита Peekaboo від Fendi.

Отже, головний тренд 2026 року очевидний: замість швидкоплинних новинок дизайнери пропонують інвестувати у впізнавані форми, архівні хіти та якісну класику.

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