Ваши счета за свет уменьшатся уже сегодня: 10 неожиданных правил для каждого дома (ИНФОГРАФИКА)

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Рациональное потребление электроэнергии становится все более актуальным для украинских домохозяйств. Экономия позволяет не только снизить ежемесячные счета, но и ослабить нагрузку на энергосистему, особенно во время дефицита мощности и пиковых часов.

Один из самых простых шагов – переход на LED-лампы . Они потребляют значительно меньше электроэнергии и служат дольше традиционных. Дополнительно сэкономить помогает локальное освещение рабочих зон вместо постоянного использования мощной центральной люстры.

Полезными могут быть датчики движения, таймеры, умные розетки и терморегуляторы . Они автоматически выключают приборы или поддерживают заданный режим работы, не позволяя технике работать без необходимости.

При покупке новой бытовой техники следует обращать внимание на ее энергоэффективность. Важным остается и утепление жилья : герметичные окна, отсутствие щелей и теплоизоляция позволяют реже пользоваться электрообогревателями.

Отдельная статья расходов – бойлер . Его следует регулярно обслуживать, очищать нагревательный элемент от накипи и устанавливать оптимальную температуру. Стиральную и посудомоечную машины целесообразно запускать только после полной загрузки.

Экономить можно даже на кухне. В электрочайнике лучше кипятить только требуемый объем воды, а для повторного использования горячей воды подойдет термос. На электроплите посуда должна соответствовать размеру конфорки.

Еще один вариант — двухзонный счетчик , позволяющий переносить часть энергоемких дел на ночной период по более низкому тарифу. А телевизоры, зарядные устройства и другую технику, которой не пользуются долго, стоит полностью отключать от сети.

Даже несколько таких привычек могут заметно сократить потребление и помочь энергосистеме в самые сложные часы.

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