Ученые нашли новый продукт, продлевающий жизнь

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Итальянские ученые провели исследование и обнаружили продукт, который способен продлить жизнь. Об этом сообщает издание JACC.
Специалисты на протяжении восьми лет следили за состоянием здоровья более 22 тысяч добровольцев, изучая их истории болезни, привычки и режим питания. В ходе эксперимента выяснилось, что люди, регулярно добавлявшие в свой рацион перец чили, снижали у себя появление инсульта и других сердечных проблем на 40%.
При этом, не имело значения какого образа питания придерживались участники. Одни употребляли только здоровую пищу, руководствуясь определенной диетой, а другие – вредную. Если в рационе одних и других присутствовал перец чили, он оказывал защитное действие, не зависимо от питания человека.
Эксперты хотят провести еще одно исследование, чтобы проверить биохимические механизмы перца чили и других продуктов с капсаицином (компонент, делающий перец острым). Но пока у любителей острой пищи есть веская причина сохранить свою привычку.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой витамин способен продлить жизнь на десять лет.
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