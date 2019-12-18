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Ученые нашли новый продукт, продлевающий жизнь

Этот продукт снижает риск преждевременной смертности

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Итальянские ученые провели исследование и обнаружили продукт, который способен продлить жизнь. Об этом сообщает издание JACC.

Специалисты на протяжении восьми лет следили за состоянием здоровья более 22 тысяч добровольцев, изучая их истории болезни, привычки и режим питания. В ходе эксперимента выяснилось, что люди, регулярно добавлявшие в свой рацион перец чили, снижали у себя появление инсульта и других сердечных проблем на 40%. 

При этом, не имело значения какого образа питания придерживались участники. Одни употребляли только здоровую пищу, руководствуясь определенной диетой, а другие – вредную. Если в рационе одних и других присутствовал перец чили, он оказывал защитное действие, не зависимо от питания человека. 

Эксперты хотят провести еще одно исследование, чтобы проверить биохимические механизмы перца чили и других продуктов с капсаицином (компонент, делающий перец острым). Но пока у любителей острой пищи есть веская причина сохранить свою привычку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой витамин способен продлить жизнь на десять лет. 

Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719382063?via%3Dihub
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