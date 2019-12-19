Как быстро похудеть при сидячем образе жизни

Миллионы людей ведут сидячий образ жизни, не задумываясь о том, насколько это вредно для здоровья и фигуры. Американские диетологи поделились советами, которые помогут людям, ведущим малоподвижный образ жизни, не только избавиться от лишних килограмм, но и почувствовать себя лучше. Об этом сообщает издание Prevention.

Многие проводят большую часть времени за экраном компьютера на работе, а потом приходят домой и усаживаются за домашний монитор. Такой образ жизни изо дня в день становится причиной серьезных заболеваний, а также приводит к набору лишнего веса. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться следующих правил:

Делайте зарядку каждый день

Поначалу сложно приучить себя делать зарядку, но потом это входит в привычку и становиться неотделимой частью вашего дня. 30-минутная активность с утра помогает взбодриться и зарядиться энергией, а также запускает метаболические процессы и побуждает мозг к работе.

Больше ходите пешком

Увеличить ежедневную физическую активность можно, отказавшись от лифта и транспорта. Постарайтесь подниматься на свой этаж по лестнице, поначалу вы будете ощущать боль в ногах и бессилие, но такие регулярные упражнения вскоре приведут к положительному эффекту. Также приучите себя ходить пешком на работу, если она находится в пределах пешей доступности.

Пересмотрите рацион питания

При сидячем образе жизни сложно придерживаться правильного питания. Но ради здоровья и фигуры стоит пересмотреть свой рацион и заняться его изменением. В первую очередь, откажитесь от сладкого перекуса, сдобные булочки и печенья замените на свежие фрукты. На обед берите с собой разнообразные каши, молочную продукцию, свежие овощи.

Пейте больше жидкости

Ни для кого не новость, что взрослый человек в сутки обязан выпивать 1,5-2 л. воды, но лишь единицы придерживаются этой нормы. Для того, чтобы избежать переедания, стоит контролировать водный баланс в организме. Поставьте на рабочий стол бутылку воды и не забывайте пополнять свой запас жидкости.

Делайте прогулку в офисе

При сидячем образе жизни необходимо делать регулярные перерывы (10-15 минут в час). Нужно давать отдохнуть глазам, если вы работаете за компьютером. Помимо того, важно периодически менять положение, чтобы расслабить спину и ноги. Используйте перерыв для прогулки по офису или на свежем воздухе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько людей убивает сидячий образ жизни.