Разрушен миф о суперпользе популярного продукта

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что авокадо не обладает уникальными свойствами, ведь здоровье человека не может зависеть от одного продукта, огромное значение имеет образ жизни в целом.

Врач рассказал, что в последнее время все больше статей посвящены полезным свойствам этого фрукта и тому, что его обязательно нужно включать в свой рацион. Комаровский считает авокадо неплохим продуктом, но не видит в нем ничего уникального. Если человек ест регулярно этот плод, но не занимается спортом, у него нет хобби и друзей, тогда этот фрукт никак не повлияет на его жизнь.

По мнению педиатра, если употреблять авокадо вместо жирной пищи и мяса, тогда будет положительный эффект, ведь уровень холестерина в организме будет снижаться, но это полезно не для всех.

Напомним, недавно ученые доказали, что соединения, входящие в состав авокадо, способны предотвратить развитие сахарного диабета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что регулярное употребление авокадо оказалось полезным для сердца.