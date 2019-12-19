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Разрушен миф о суперпользе популярного продукта

Отдельный продукт не может быть хорошим или плохим

сегодня, 10:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что авокадо не обладает уникальными свойствами, ведь здоровье человека не может зависеть от одного продукта, огромное значение имеет образ жизни в целом. 

Врач рассказал, что в последнее время все больше статей посвящены полезным свойствам этого фрукта и тому, что его обязательно нужно включать в свой рацион. Комаровский считает авокадо неплохим продуктом, но не видит в нем ничего уникального. Если человек ест регулярно этот плод, но не занимается спортом, у него нет хобби и друзей, тогда этот фрукт никак не повлияет на его жизнь. 

По мнению педиатра, если употреблять авокадо вместо жирной пищи и мяса, тогда будет положительный эффект, ведь уровень холестерина в организме будет снижаться, но это полезно не для всех.

Напомним, недавно ученые доказали, что соединения, входящие в состав авокадо, способны предотвратить развитие сахарного диабета.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что регулярное употребление авокадо оказалось полезным для сердца. 

Источник: https://www.unian.net/health/country/10799171-doktor-komarovskiy-razrushil-mif-o-superpolze-populyarnogo-produkta.html
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