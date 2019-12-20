Какие блюда нельзя ставить на новогодний стол

Близится самый главный и волшебный праздник года, поэтому помимо подарков и украшения новогодней елки, стоит подумать, какие блюда будут на праздничном столе. Учитывая, что по китайскому календарю, в силу вступит год Белой Металлической Крысы, хозяйкам напомнили, чего на столе быть не должно.

Известно, что новый символ 2020 года любит красоту, изысканность и роскошь, поэтому на праздничную вечеринку стоит одеть соответствующий наряд и украшения, но важно не переборщить с блеском, ведь Белая Крыса любит сдержанность.

А что касается праздничного стола, то на нем должно быть побольше блюд, которые предпочитает новый символ года – орехи, различные виды сыра (только без резкого запаха), можно даже поставить блюдце с зернами. Специалисты считают, что на Новый Год лучше отказаться от каких-то экзотических блюд, а также полуфабрикатов и другой вредной пищи. Белая Металлическая Крыса любит вкусно и сытно поесть, но только натуральную еду.

На праздничном столе лучше ограничить и различные соления: капусту, огурцы, морковку и помидоры. Также не стоит перебарщивать с говядиной, эксперты по фэншуй говорят, что символ 2020 года дружит со знаком Быка, поэтому разнообразие блюд из говядины может "обидеть" Крысу. От крепких спиртных напитков также рекомендуют отказаться, если только это не пшеничная водка или солодовый виски.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вредные продукты не подходят для новогоднего стола.