В каких случаях польза от здорового питания будет нулевой

Американские ученые провели эксперимент и доказали, что нестабильное психологическое состояние способно "обнулить" пользу от здорового питания.

Специалисты давно твердят о том, что постоянный стресс и нервное напряжение существенно влияют на здоровье человека, в частности становятся причиной многих заболеваний. Недавний эксперимент ученых доказал, что нестабильное психологическое состояние также влияет на пользу здорового питания. Если человек следит за своим рационом, употребляет полезные продукты, но ежедневно испытывает негативные эмоции и напряжение, тогда польза от такого питания близится к нулю.

Эксперты пригласили для участия в эксперименте две группы женщин, первая из которых употребляла здоровую пищу, а вторая – вредную. При этом, участницы одновременно заносили в анкету данные о своем психологическом состоянии. Результаты исследования показали, что у женщин из первой группы, испытывавших стресс, жизненные показатели были на уровне женщин второй группы. Ученые сделали вывод, что негатив и нервное напряжение "обнуляет" пользу от здорового питания.

При этом, другие специалисты скептически отнеслись к результатам этого эксперимента, заявив, что исследование было слишком коротким, чтобы делать такие поспешные выводы. То, что на здоровье влияет не только правильное питание, но и комплекс других мероприятий, никто не сомневается. Однако, утверждать, что стресс полностью сводит "на нет" все усилия, пока оснований нет.

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