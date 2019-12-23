Медики назвали главный вред от жареного картофеля

Американские ученые провели масштабное исследование и заявили, что частое употребление жареной картошки несет серьезные последствия для здоровья. Об этом сообщает издание American Journal of Clinical Nutrition.

Эксперты давно рекомендуют ограничить в ежедневном рационе количество жареных блюд, так как в них содержится много соли, жира и калорий. При жарке картофеля на сильно разогретом жире образуется канцероген — акриламид, который пагубно сказывается на состоянии здоровья. Это химическое соединение поражает нервную систему, а также способствует образованию раковых опухолей и мутации генов.

Исследователи провели эксперимент, пригласив для участия около 4500 добровольцев, за состоянием здоровья которых наблюдали в течении 8 лет. За этот период умерло 236 пациентов. Большое внимание эксперты уделяли пищевым привычкам участников, поэтому результаты эксперимента позволили утверждать, что частое употребление жаренного картофеля повышает риск преждевременной смерти.

При этом, ученые отметили, что вареный или печеный картофель не несет для здоровья такой угрозы, ведь приготовленный таким способом продукт не теряет полезных свойств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каким людям стоит ограничить употребление картофеля и помидоров.