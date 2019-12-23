Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников

Новогодняя ночь, пожалуй, одна из самых вкусных, ведь главный праздник года принято встречать множеством разнообразных блюд. Однако, марафон поедания еды не ограничивается одним днем, а затягивается на ближайшую неделю. Как же за период праздников не набрать лишних килограмм?

Не пропускайте ужин

Несмотря на то, что во многих семьях действует правило "Не трогайте, это на Новый год", не стоит вечером ограничивать приемы пищи. Диетологи рекомендуют поужинать в 18-19 часов, отдавая предпочтение легким блюдам. После такого перекуса, вы не будете голодными, а значит сможете избежать переедания и лишних калорий.

Выбирайте один вид белка

Желательно в день кушать или главные блюда из рыбы, или из мяса. И не смешивать их между собой. Такое распределение поможет снизить нагрузку на желудок и пищеварительную систему в целом, потому что большое разнообразие блюд способно вызвать чувство тяжести.

Контролируйте порции

Конечно, хочется попробовать все блюда, которыми украшен праздничный стол. Но для того, чтобы сохранить фигуру, нужно контролировать размер своей порции. На новогодние праздники нельзя съедать больше, чем за обычным обедом или ужином.

Ешьте не спеша

Диетологи не советуют сразу набрасываться на изобилие новогодних блюд. Подумайте, что вам хочется попробовать в первую очередь, а без чего сегодня можно обойтись. Это не последний ваш ужин, поэтому не стоит никуда спешить.

Контролируйте алкоголь

Поставьте возле своей тарелки стакан питьевой воды, которой можно утолить жажду, по необходимости. В новогодние праздники лучше отказаться от газированных напитков, соков и большого количества алкоголя, ведь он разжигает аппетит. Если вы предпочитаете пить вино, тогда после каждого бокала – выпивайте стакан воды. Так вы избежите похмелья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие блюда не стоит ставить на новогодний стол.