Какие продукты опасно есть на второй день после приготовления

Ежедневный рацион человека должен быть вкусным, полезным и приготовлен из свежих продуктов. Некоторые блюда при повторном разогревании не просто теряют свои питательные свойства, но и наносят здоровью серьезный вред. Об этом сообщает издание med2.

Диетологи советуют не употреблять два дня подряд овощной салат, даже если он находился в холодильнике. Дело в том, что при долгом хранении свежие овощи образуют нитриты – неорганические соединения, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Помимо этого, овощи теряют свою форму и вкус.

Также на второй день после приготовления стоит отказаться от риса. В блюде могут начать развиваться опасные бактерии, которые не погибли во время процесса варки, при долгом хранении они могут ожить, особенно при комнатной температуре.

Помимо этого, не рекомендуется оставлять "на завтра" салаты, заправленные майонезом, что очень актуально во время новогодних праздников. Мало того, что такая заправка калорийная и вредна для фигуры, так еще и может стать средой для развития бактерий. Не стоит надолго оставлять такие салаты для перекуса, чтобы не получить пищевое отравление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты назвали самыми "грязными".