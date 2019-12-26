Врачи объяснили, почему нельзя есть много мандаринов

Мандарины традиционно считают одним из символов новогодних праздников, ведь именно на этот период припадает их пик популярности. Благодаря этим плодам дом наполняется приятным ароматом, а организм получает дозу ценных витаминов и веществ. Однако, врачи не советуют злоупотреблять мандаринами.

Безусловно, эти плоды приносят здоровью неоценимую пользу, ведь в состав цитрусовых входят витамины С, В, D и К, а также фолиевая кислота, магний, фосфор и кальций. Эти вещества необходимы нашему организму для поддержания иммунитета, особенно в зимнюю погоду.

Однако, диетологи не рекомендуют усердно налегать на мандарины, их суточная доза становит четыре штуки. Эти плоды в большом количестве могут привести к проблемам с пищеварением: вздутию живота, дискомфорту, воспалениям кишечно-желудочного тракта. Помимо этого, мандарины могут вызвать аллергическую реакцию.

Также плоды цитрусовых нельзя употреблять натощак, потому что они оказывают сильную нагрузку на печень. Если хотите полакомиться мандаринами, тогда делайте это утром или днем, до 17.00.

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