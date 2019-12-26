Какой напиток поможет избавиться от лишнего веса

Существует множество различных диет, которые помогают избавиться от лишних килограмм, но не все они эффективны. Диетологи выступают против любых ограничений в питании, поэтому советуют для похудения полезный напиток. Об этом сообщает издание Med2.

Людям, мечтающим о стройной фигуре, перед сном нужно употреблять коктейль, в состав которого входит нежирный кефир со специями. В молочный продукт стоит добавить ложечку корицы, имбиря и немножко красного перца. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и выпить за пару часов до сна.

Диетологи утверждают, что ежедневное употребление полезного коктейля поможет в течении месяца избавить человека от 3-4 килограмм. Дело в том, что кефир улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает перевариванию, а специи эффективно очищают организм от различных шлаков и токсинов.

Напомним, что врачи назвали бюджетный овощ, с помощью которого можно быстро распрощаться с лишними килограммами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские ученые определили главного врага похудения.