Помогает ли сладкое улучшить настроение, - исследование

Американские ученые провели исследование, результаты которого показали, что большое количество сладкого в рационе может привести к депрессивному состоянию. Об этом сообщает издание Sciencedirect.

Считается, что от плохого настроения не останется и следа, если побаловать себя сладким, особенно черным шоколадом. Но многие люди неправильно трактуют это утверждение и при депрессии употребляют много конфет, пирожных и других сладостей, не подозревая, что делают себе только хуже.

Эксперты заявили, что продукты с большим содержанием сахара приводят к ухудшению симптомов, поэтому не стоит поддаваться искушению. Шоколад помогает повысить настроение, но ненадолго и в небольших количествах. А помимо подавленного настроения, сахар может привести и к развитию других, более серьезных заболеваний.

Напомним, что финики помогают бороться с простудными заболеваниями, потому что богаты полифенолами и ценными витаминами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как черный шоколад влияет на психологическое состояние человека.