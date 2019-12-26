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Помогает ли сладкое улучшить настроение, - исследование

Многие люди поднимают себе настроение сладостями

26 декабря 2019, 20:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские ученые провели исследование, результаты которого показали, что большое количество сладкого в рационе может привести к депрессивному состоянию. Об этом сообщает издание Sciencedirect.

Считается, что от плохого настроения не останется и следа, если побаловать себя сладким, особенно черным шоколадом. Но многие люди неправильно трактуют это утверждение и при депрессии употребляют много конфет, пирожных и других сладостей, не подозревая, что делают себе только хуже.

Эксперты заявили, что продукты с большим содержанием сахара приводят к ухудшению симптомов, поэтому не стоит поддаваться искушению. Шоколад помогает повысить настроение, но ненадолго и в небольших количествах. А помимо подавленного настроения, сахар может привести и к развитию других, более серьезных заболеваний. 

Напомним, что финики помогают бороться с простудными заболеваниями, потому что богаты полифенолами и ценными витаминами. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как черный шоколад влияет на психологическое состояние человека.

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Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030698771930876X?via%3Dihub
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