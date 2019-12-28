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Сколько майонеза и шампанского можно в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь – это не простое испытание для организма

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

До Нового года остались считанные дни, поэтому все активно готовятся к праздничной вечеринке и проверяют заготовки для новогодних блюд. Диетологи же рекомендуют правильно распределить свой рацион 31 декабря, чтобы снизить вред жирной пищи до минимума.

В первую очередь, не стоит забывать о полноценном завтраке, обеде и легком ужине, которые помогут не накидываться на праздничный стол и уберегут от лишних килограмм. Для организма новогодняя ночь - не простое испытание, ведь тяжело отказать себе в жирной пище, алкоголе и сладостях. Но диетологи советуют придерживаться определенной нормы.

Сложно представить праздничный стол без оливье, который принято заправлять калорийным майонезом. Лучше вовсе не употреблять его, особенно на ночь. Для салатов рекомендуется использовать оливковое масло или соус, но если хотите майонез, тогда не заливайте его пачками в салат, одной ложки вполне достаточно. 

А вот норма шампанского становит 1-3 бокала, но только в том случае, если вы пьете его на голодный желудок. Также не стоит на праздники увлекаться мандаринами, несмотря на их полезные свойства, в день можно съесть 2-4 плода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как разнообразить новогоднее меню. 

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Источник: https://zik.ua/news/2019/12/27/diietoloh_rozpovila_skilky_maionezu_mozhna_isty_na_novyi_rik_952105
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