Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Известный шеф-повар подсказал, как разнообразить новогоднее меню

Уже пора подготовить праздничное меню

сегодня, 12:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Кулинар-экспериментатор, победитель пятого сезона шоу "Мастер-шеф" Евгений Клопотенко рассказал, какими блюдами можно разнообразить стол на Новый 2020 год. Об этом сообщает издание "Униан".

Известный шеф-повар считает, что есть полезные и необычные альтернативы традиционным блюдам, которыми многие люди привыкли украшать праздничный стол. К примеру, незаменимым атрибутом Нового года считается оливье. Евгений Клопотенко советует сделать другой салат, без добавления майонеза, ведь он очень калорийный и вредный для здоровья. Более полезным и легким будет салат из хурмы, мандаринов, сыра феты и зелени.

Также кулинар предлагает экспериментировать с блюдами. Если вы хотите на праздничный стол запечь курицу – натрите ее перед приготовлением имбирем, тогда блюдо порадует вас не только необычным вкусом, но и приятным ароматом.

Помимо этого, Клопотенко считает, что на новогоднем столе должно быть одно главное блюдо, а все остальные должны его правильно дополнять. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила помогут в новогодние праздники сохранить фигуру и избежать переедания.

Источник: https://www.unian.net/lite/holidays/10806029-klopotenko-dal-sovety-kak-raznoobrazit-novogodnee-menyu.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...