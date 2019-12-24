Известный шеф-повар подсказал, как разнообразить новогоднее меню

Кулинар-экспериментатор, победитель пятого сезона шоу "Мастер-шеф" Евгений Клопотенко рассказал, какими блюдами можно разнообразить стол на Новый 2020 год. Об этом сообщает издание "Униан".

Известный шеф-повар считает, что есть полезные и необычные альтернативы традиционным блюдам, которыми многие люди привыкли украшать праздничный стол. К примеру, незаменимым атрибутом Нового года считается оливье. Евгений Клопотенко советует сделать другой салат, без добавления майонеза, ведь он очень калорийный и вредный для здоровья. Более полезным и легким будет салат из хурмы, мандаринов, сыра феты и зелени.

Также кулинар предлагает экспериментировать с блюдами. Если вы хотите на праздничный стол запечь курицу – натрите ее перед приготовлением имбирем, тогда блюдо порадует вас не только необычным вкусом, но и приятным ароматом.

Помимо этого, Клопотенко считает, что на новогоднем столе должно быть одно главное блюдо, а все остальные должны его правильно дополнять.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила помогут в новогодние праздники сохранить фигуру и избежать переедания.